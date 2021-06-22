北農爆發群聚感染，台北市長柯文哲對外強調已在處理中，無須自亂陣腳。（摘自柯文哲臉書）

台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市長柯文哲22日晚間在臉書發文指出，今天總篩檢538人有1人陽性，從5月14日疫情爆發以來，北農相關人員總確診數是54人，都已在處理當中，無須自亂陣腳，自己嚇死自己，北市府仍舊全神貫注，在防疫的戰場上作戰。

柯文哲晚間在臉書發文，向大眾報告北農染疫情況，昨天第一、第二市場分別快篩284人和83人，都是陰性，今天篩檢538人，有1人呈現陽性。

他指出，北農相關人員總確診數是54人，其中有19人已在5月31日前解除隔離，54位確診者中，除了北農員工，還有市場的拍賣員、外圈的攤商以及派遣工等，一半以上戶籍不在台北，市府已經向確診者戶籍所在地的縣市調閱疫調資料，拼湊疫情的全貌。

柯文哲說，54例看起來很嚇人，但把時間軸拉開，從6月1日起，在第一和第二果菜市場的確診人數，每日大約新增1至2人，而兩個市場相關工作者多達上萬人，轉換成百分比就沒那麼嚇人。初步疫調分析顯示，第一和第二果菜市場應是獨立事件，目前並沒有大規模群聚感染跡象，這兩天快篩近千人，陽性數都是零，不需要製造恐慌，動不動就喊休市，這只會造成更大的混亂。

柯文哲強調，端午節前後，北農員工就全數快篩，現在針對第一、第二果菜市場工作者再進行擴大篩檢，6月25日前可以完成全面篩檢。若是陽性直接隔離；陰性才能入場工作，台北市批發市場專案已經農漁畜花四大公司及環南市場工作人員全部造冊，全面接種疫苗，防堵疫情擴散。

他說，北農感染狀況已在處理中，無須自亂陣腳，自己嚇死自己，市府仍舊全神貫注，在防疫的戰場上作戰。