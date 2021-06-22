新北市中和警分局南勢派出所警員黃耀質榮獲模範警察，今年受到疫情影響，無法在公開集會表揚，局長黃宗仁為表達對模範警察誠摯的感謝之意，特別請主任秘書陳木樹由中和分局分局長李建廣陪同前往南勢派出所頒發獎座表揚模範警察黃耀質，同時感謝黃員對警察工作的付出與奉獻。

新北市警局今年榮獲模範警察共有6位，分別為永和警分局偵查隊偵查佐陳怡瑞、刑事鑑識中心警務正黃富成、新店警分局民防組長張嘉銘、海山警分局文聖派出所巡佐林俊男、板橋分警局偵查隊偵查佐林淵照以及中和警分局南勢派出所警員黃耀質。

中和警分局表示，黃員年僅35歲，自96年從警迄今，偵辦多起毒品及詐欺集團犯罪等案件，對於打擊犯罪不遺餘力，去年查獲詐欺集團並經地檢署起訴在案，獲警政署評定為E級詐欺集團，亦查獲集團販毒案，溯源毒品上游，經報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，以通訊監察方式查獲毒品販賣案件，並經地檢署起訴在案，阻止大量毒品流入市面、殘害人民身心健康。

黃員辦案能力強、洞察力佳，獲選新北市警局模範警察實至名歸，因疫情爆發已有多日未回家鄉與家人團聚，此次榮獲新北市警局模範警察，也希望家人能與他一同分享這份榮耀。