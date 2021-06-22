大陸加重對虛擬貨幣打擊力道，內蒙古、四川兩省的礦工皆相繼遭逢重挫，比特幣價格再度暴跌，自1月以來，首度失守3萬美元大關。

全球約65%至75%的比特幣挖礦活動集中大陸進行，隨著大陸人行先前對虛擬貨幣大動作禁止交易活動，比特幣價格一路暴跌，如今內蒙古和四川兩大比特幣挖礦重鎮受挫，導致比特幣價格再度跳水，自1月27日後，首度跌破3萬美元大關。

挖礦是一項高運算能力的活動，由於過程非常耗能，也因此再生能源問題為人詬病，包括虛擬貨幣愛好者，兼特斯拉執行長馬斯克也對其再生能源頗有微詞；此外，內蒙古先前由於比特幣開採太過耗能，因此要求挖礦活動於兩個月內撤離。

而近期，繼內蒙古之後，以水力發電吸引礦工的四川，於20日凌晨虛擬貨幣礦機被大規模斷電，也讓許多來不及轉移陣地的比特幣礦工遭逢重挫，比特幣運算能力大幅下降，也對比特幣報價產生衝擊。

大陸加強對虛擬貨幣的管制，比特幣遭遇自1月以來最慘重的一次屠殺，每枚價格跌破3萬美元關卡，截至22日台北時間22點00分，比特幣下跌3850.9美元或11.62%，暫報29289.2美元。

美國財經媒體報導，比特幣形成了死亡交叉，指出其過去50日移動均線低於200日移動均線，有專家警告，比特幣上周4萬美元未站穩，若在跌破3萬美元，可能將難以在2萬美元的範圍找到支撐。

不過值得一提的是，該走勢雖是預測未來行情的一項指標，但也並非每次都準確無誤；比特幣於2019年11月和2020年3月都曾出現過死亡交叉，前者於隨後一個月確實有走低的現象，但後者卻仍繼續一路高漲，更於2個月後出現黃金交叉。