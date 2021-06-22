外送員結盟大亂鬥事件屢傳不鮮，日前花蓮兩大外送業者就因為交通糾紛吵成一團，在馬路上追車堵人群聚，影片上傳臉書社團《爆料公社》後，原PO還以戲謔口吻表示「您的餐點正在圍堵別人，大約延遲30分抵達.....」火爆內容引發熱議。

日前花蓮兩大外送業者外送員因交通糾紛當街爭吵。（影／YouTube）

在臉書社團《爆料公社》曝光的影片內容中可見，一名停在路口的Uber Eats外送員，因爲綠燈沒有即時駛離，被後方foodpanda騎士按喇叭提醒，結果到下一個紅綠燈路口時Uber Eats外送員，突然朝foodpanda外送員揮了一拳離去，挨拳的外送員立刻透過群組「烙人」助陣。

日前花蓮兩大外送業者外送員因交通糾紛當街爭吵。（影／YouTube）

消息一出，許多熊貓外送員緊急前來支援輸贏，途中有人正好在路上遇到動粗的Uber Eats外送員，當場攔下對方，準備報警處理，不料，打人的外送員當場兇性大發，騎車暴衝圍堵人車，再度引爆激烈衝突，foodpanda粉紅軍團外送員們隨即暴走驅車追人，要求Uber Eats外送員立馬停車，雙方鬧上警局處理。但影片最後並未交代事件後續。

2大品牌外送員的衝突影片一出，許多網友看了都傻眼，這已經不是外送員第一次出現爭議事件，有人直言「以後外送員會不會配備跟小黃一樣的無線電？」「以前是計程車出事烙車，現在換外送烙車！」此外，有網友看到粉紅熊貓軍團因為人海戰術略勝一籌，忍不住歪樓表示「以前有全民計程車隊，現在有全民熊貓車隊」、「UBER他484沒朋友～～」「先把我的外送送來再打，我快餓死了！」「你誰？uber南哥啦！我熊貓耀揚啦！」

疫情三級警戒時期當街群聚堵人，影片中動手的外送員急中生智找到一洞急鑽開溜，有人看了忍不住開酸「那個喊打的一定是鱉三，看戲很會，不知道強制罪跟群聚嗎！難怪做快遞」、「不用說了，公開群聚，一人一張6萬的罰單。如果警察真的開了這單，我會說：啊你們就活該被罰啊～」眾網友議論紛紛，成為熱門話題。

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