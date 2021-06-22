國際油價22日先揚後挫，布蘭特原油自每桶75美元高點回降。石油輸出國家組織（OPEC）與產油國聯盟OPEC+開始討論逐步增產，但石油需求展望強勁給予油價支撐。倫敦布蘭特期油22日盤中一度升抵75.3美元，寫下2019年4月25日以來最高紀錄，但稍後盤勢逆轉，下滑0.53％，降至每桶74.5美元。美國西德州期油盤中下跌0.68％，報每桶73.16美元。