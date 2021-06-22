布蘭特原油 自75美元高點回降 22:202021/06/22 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價22日先揚後挫，布蘭特原油自每桶75美元高點回降。石油輸出國家組織（OPEC）與產油國聯盟OPEC+開始討論逐步增產，但石油需求展望強勁給予油價支撐。倫敦布蘭特期油22日盤中一度升抵75.3美元，寫下2019年4月25日以來最高紀錄，但稍後盤勢逆轉，下滑0.53％，降至每桶74.5美元。美國西德州期油盤中下跌0.68％，報每桶73.16美元。 《商情》美元走弱 銅價止跌回升 陸嚴查鐵礦砂 期貨價重挫 #布蘭特原油 #元高點 #回降 #每桶 #國際油價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股開高收小紅 新台幣貶至逾一個月新低 16:292021/06/22 財經 台股早盤反彈漲逾百點 台積電開盤漲2元、聯發科跌16元 09:082021/06/22 財經 聯博：部份高收益債信評升等潛力 將挹注長期績效 13:202021/06/22 財經 《美股掃瞄》美股全收高 道瓊日漲幅創3個半月最大 08:542021/06/22 財經 《港股》區塊鏈股臉綠 恆指收近1個月低 16:502021/06/22 財經 《國際金融》拉加德打氣 歐股收高0.7％ 09:452021/06/22 財經 《金融》高收益債 海選明日之星 11:442021/06/22 財經 《國際油價》利多消息提振 美油期貨急漲近3％ 10:022021/06/22 財經 美澳進補 行庫海外獲利爆發 04:102021/06/22 金融．稅務 自爆比特幣全賣掉！CNBC當家主持人揭主因嘆：漲不回去了 16:562021/06/22 財經 《晨間解盤》追價力不強 個股表現(倫元投顧提供) 08:542021/06/22 財經 財經熱門新聞 丈夫拿共同存款全砸股市 孕妻喚不回淚喊：全都虧損 - 財經 比特幣跌破3萬美元大關 自1月以來首見 - 財經 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 疫苗股新兵 聯亞藥23日登興櫃 - 日報 1分鐘讀財經》陸鐵礦砂遭打趴 鋼鐵股沒救了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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