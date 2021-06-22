美國聯準會（Fed）在最新例會曾討論縮減購債，引發央行官員對收緊量化寬鬆展開激辯，聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）與達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）支持提早退場，但紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）則認為現在扭轉政策還太早。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）預計22日赴眾議院新冠病毒危機特別小組委員會作證，現行每個月1200億美元的購債計畫預料是鮑爾的談話焦點之一。

鮑爾21日晚間在預先準備的證詞中表示，美國經濟持續好轉，估計就業市場將進一步轉強，且通膨可望較現行水準下滑。

不過布拉德與卡普蘭21日稍早表示，聯準會縮減購債規模的時機已經逐漸逼近，但兩人皆沒有提出央行應該採取行動的具體時程。

布拉德在線上會議指出，決策者必須讓通膨溫和地降至聯準會2％的目標，隨著美國新冠肺炎疫情緩和，現在是開始討論購債計畫退場的時機。

布拉德強調，量化寬鬆退場並非一蹴可幾，聯邦公開市場委員會（FOMC）只是開始討論退場，需要再多些時間才能有決定。

卡普蘭對房市顯露泡沫感到擔憂，潛在寬鬆政策又加重市場失衡。卡普蘭認為稍稍放鬆油門宜早不宜遲，如此才能因應上述風險，而且能避免聯準會在以後必須踩煞車。

然而威廉斯在數小時後表示，美國經濟明顯好轉，而且中期展望十分明亮，但經濟數據還不足以讓FOMC改變貨幣政策立場，現行政策的目的是給予經濟強力支撐。

威廉斯表示，美國經濟復甦的過程受到許多干擾，他預期美國2021年經濟可望強勁成長7％，但供應瓶頸和短缺將推高通膨率，2021年估計將站上3％，2022年才會降至2％目標。威廉斯認為通膨展望仍有很大的不確定性，他會密切注意經濟數據。