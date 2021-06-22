大馬美女鋼琴家李元玲，擁有亮眼外型與一手好琴藝，讓她IG帳號吸引超過204萬粉絲追隨。近年熱愛健身的她，今(22日)更上傳自己耗費5年時間，從52公斤瘦到44公斤的火辣比基尼對比照，只是不少網友就紛紛留言表示，以前的她真的比較好看。

出身富貴的李元玲，擁有英國伯明罕音樂學院學士的高學歷，加上她外型亮眼，還擁有一手好琴藝，不只社群網站吸引200多萬人追隨，還被大陸女星范冰冰助理大力推薦進入演藝圈，參與《盂蘭神功》、《辣警霸王花》等電影演出。

近年迷上健身的她，今日更上傳她2016年到2021年間，從52公斤成功瘦到44公斤的火辣比基尼對比照，並勵志寫下：「減肥成功不是最終目標，而是要適應全新的健康生活方式，才不會反覆一直反彈。」

只是底下留言卻一面倒認為李元玲減肥前真的比較好看，網友紛紛直言「為什麼我會覺得2016肉肉的比較好看」、「我也覺得，反而更性感」、「52公斤比較好看」、「左邊比較好看，右邊比較厲害」，認為現在的李元玲真的太瘦了，希望女神能吃胖一點卡好看。