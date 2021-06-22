美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗於20日下午運抵桃園機場，但中央的疫苗配發以及施打順序引發質疑，資深媒體人陳文茜表示，各國的施打順序一直反映出各國的價值選擇，台灣施打順序是全球民主國家從未有過的現象。

陳文茜22日在臉書指出，民主國家幾乎都是由防疫主管機關和全國性的諮詢委員會共同商討，根據染疫風險高低訂出優先施打順序。沒有人有生命的特權，包括了英國、德國、法國及鄰近的日本和韓國。

陳文茜舉美國為例，算是其中特殊的例子，整個疫苗接種是由混亂的資格規則拼湊而成且缺乏溝通，50個州就像各自打了50場獨立的戰爭，在疫苗供應不足的時候，爭搶「戰略物資」疫苗，釀成了全國性的延誤和混亂。

不過，陳文茜直言，美國的思考一直是把讓社會重新恢復運作放在最優先，所以插入了維護社會基本功能的族群，這涉及了爆發疫情可能的死亡率、工作環境密閉群聚的特性，及少數族裔的偏高比例，但也因此讓高齡族群無可避免陷入較高的染疫風險。

陳文茜也提到英國，雖然和美國同屬新冠疫情重災區，也是最早催生出疫苗並大量生產的國家，但他們反對「社會權力」的思考，即便是王室成員，也得照順序施打。

至於日本、法國，陳文茜強調，也遵循同樣法則，在醫療第一線及高齡長者之外，普及一般民眾施打。

陳文茜認為，台灣卻在第二類加入了中央地方官員，由少數人決定，不願公開討論的會議紀錄，更沒有透明的審核標準，台灣施打順序是全球民主國家從未有過的現象。