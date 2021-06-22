高雄市孫姓婦人換戶口名簿時，赫然發現與蘇姓前夫所生的長子，竟被改登記為次子，這才發現丈夫還未與自己離婚前，就和李姓高中初戀女友發生性關係，還「一次就中」產子，氣得提告求償200萬元；高雄地院審理認為，李女與蘇男發生關係時，並不知道對方尚未離婚，因此判蘇男單獨賠償30萬元。

根據判決，孫女與蘇男2005年結婚，育有2子，但婚姻不睦，經常為金錢與孩子教養爭吵，於2018年調解離婚獲准。孫女去年2月到戶政事務所換發戶口名簿，赫然發現她與蘇男生下的長子，竟被登記為次子，追問得知兩人婚姻存續期間，蘇男就與李女發生性行為，李女並產下1子。

蘇男坦承，2010年7月間，他向高中前女友李女傾訴婚姻不睦，2人發生性關係，同年12月間，李女發現他還沒離婚而分手；2011年5月李女為他產下1子獨自扶養，期間還有一段維持3年的婚姻。蘇男離婚後找李女復合，並在2019年結婚，認養親生子。

李女也稱，蘇男找她訴苦時稱自己已經離婚，因此才重新交往並發生關係，後來發現蘇男根本還沒離婚，立刻分手並決定獨自撫養小孩。

法官審理認為，李女與蘇男曾在高中時期交往，但2人分手後並無密切往來，直到2010年7月間，蘇男才重新聯繫李女；且李女得知蘇男仍未離婚，馬上與對方斷絕往來，直到2019年2人結婚，蘇男才認領小孩，認定李女確實可能誤信蘇男片面之詞，因此判蘇男單獨賠償孫女30萬元。