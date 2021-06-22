大樂透頭獎3.64億獎落台中 1注獨得 22:272021/06/22 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透頭獎3.64億獎落台中，1注獨得。（示意圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透今（22日）晚開獎，第110000059期大樂透獎金高達3.64億元，頭獎1注獨得，獎落台中市沙鹿區沙田路166號1樓的轉轉運彩券行。 本期大樂透中獎號碼為14、17、27、43、45、48，特別號為41；結果和中獎獎號皆以台彩公布為主。 嘉凱城控股權 恒大轉讓近三成 中醫大醫師傳4茶飲 養生抗疫 #大樂透 #獎落 #注獨得 #大樂透頭獎 #晚開獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新機上市 萬元有找 04:102021/06/22 時尚消費 三星赴美設廠地點仍未果 韓媒揭內幕：恐有變數 21:392021/06/22 財經 i郵箱取貨無現金、零接觸 訂單滿百回饋31元 13:282021/06/22 生活 《科技》SEMI：5月北美半導體設備出貨 連5月創新高 11:272021/06/22 財經 本土確診數大降 微解封在即 04:102021/06/22 財經要聞 海南省長宣示 不讓自貿港成避稅天堂 04:102021/06/22 焦點新聞 職場》畢業囉！高苑科大線上添祝福 崑山企研所「祖孫檔」畢業 18:482021/06/22 生活 《國際產業》全球品牌價值 亞馬遜第1、三星42名 16:502021/06/22 財經 《半導體》台積電開高震盪 600元有難 11:272021/06/22 財經 男外出購物遲未返家 報警尋人驚見他「下半身插埤塘掙扎」 12:342021/06/22 社會 男子外出遲未返家 警發現他掉落埤塘跳下邊坡救人 15:202021/06/22 社會 財經熱門新聞 丈夫拿共同存款全砸股市 孕妻喚不回淚喊：全都虧損 - 財經 比特幣跌破3萬美元大關 自1月以來首見 - 財經 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 疫苗股新兵 聯亞藥23日登興櫃 - 日報 1分鐘讀財經》陸鐵礦砂遭打趴 鋼鐵股沒救了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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