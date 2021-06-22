大樂透今（22日）晚開獎，第110000059期大樂透獎金高達3.64億元，頭獎1注獨得，獎落台中市沙鹿區沙田路166號1樓的轉轉運彩券行。

本期大樂透中獎號碼為14、17、27、43、45、48，特別號為41；結果和中獎獎號皆以台彩公布為主。