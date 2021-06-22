海科館公開餵食秀影片 助民眾舒緩抗疫壓力（翻攝影片）

海科館公開餵食秀影片 助民眾舒緩抗疫壓力。

海科館公開餵食秀影片 助民眾舒緩抗疫壓力。

國立海洋科技博物館配合防疫政策，休館至28日，為讓民眾防疫期間也不無聊，館方人員也特別錄製海洋生物餵食秀的影片，可以看到魟魚、箱魨為了覓食的趣味行徑。

海科館長陳素芬表示，潮境海洋研究中心有許多海洋生物無法與民眾見面，但海洋生物的日常不受疫情影響，依然活力無比，館方人員特別錄製海洋生物餵食秀的影片，讓民眾有機會觀看。

海洋生物的保育員會先將於切成大小不的魚塊，有「海科周杰倫」稱號的蓋玉軒博士，負責照顧、餵食，每當他靠近魟魚的水族箱，把魚塊放在空中時，魟魚會激動的猶如要飛出水族箱，覓食完，又會回到水裡悠游，充份展現療癒、可愛樣態，具療癒與抒壓之效。

而箱魨則擅長吸飽了水，再向保育人員進行噴吐動作，藉此告訴保育員需要餵食，當牠看到食物上門，就會潛回水中乖乖進食，海科館指出，這些逗趣與可愛畫面，不但看到了海洋生物與餵食人員的溝通模式，也讓人感受到海洋生物也具有溝通與情緒。

陳素芬說，近期配合疫情期間透過直播和影片與民眾互動，也讓在家防的大人、小孩有抒壓學習的樂趣，歡迎民眾隨時關注海科粉絲頁訊息，除了海洋教育的推播外，也會推出好康的活動或海洋文創商品。