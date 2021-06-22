44歲林姓男子21日下午2時許，騎乘偷來的機車在新北市泰山區明志路二段隨機搶奪婦人包包。（翻攝）

隨機搶奪婦人 林口警5小時火速緝捕到案。

隨機搶奪婦人 林口警5小時火速緝捕到案。

44歲林姓男子21日下午2時許，騎乘偷來的機車在新北市泰山區明志路二段隨機搶奪婦人包包，林口警分局獲報組成專案小組，5小時後循線逮捕林嫌歸案，訊後依搶奪罪嫌送辦。

據悉，林嫌騎著偷來的機車，昨日下午行經泰山區明志路二段時，趁姜婦騎車專注於路況之際，搶走放置於腳踏墊上的手提包，隨即揚長而去，留下驚魂未定的婦人，婦人回過神來才趕緊到派出所報案。

警方獲報後隨即成立專案小組查緝，調閱上百隻監視器追查也透過大數據分析，有效率的在5小時內於土城區順利緝獲林嫌，並起出作案時犯嫌之衣物、被害人皮包、證件等證物，警方訊後也依搶奪罪移送新北地檢偵辦。

警方表示於此嚴峻疫情期間，警方戮力於防疫工作，例如配合公所市場分流、取締未戴口罩、取締群聚等，對於治安工作也未絲毫鬆懈，犯嫌卻錯估情勢，以為有機可趁，正所謂邪不勝正，法網恢恢。

警方強調，新北治安絕不容挑釁，除持續投入防疫工作，保障人民生命安全外，也更專業有效率的持續治安、交通工作且24小時不打烊，只要有人膽敢以身試法，警方必定火速緝捕，加倍奉還。