在推特上流傳的一段影片，有一名男子在紐約市時代廣場上乘著巨大的8旋翼無人機N，讓人聯想到電影「回到未來2」的場景。

有趣的工程(Interestingeng Ineering)報導，雖然與「回到未來2」的磁浮飛行滑板有點差距，但感覺很接近。該影片是推特用戶 Rex Chapman 擁分享的，然而他說也是從別地方看到，是在IG上的帳戶molivefreeordie 獲得的。

Oh nothing - just a dude flying around NYC… pic.twitter.com/qJp2mKgV8R — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 21 2021

顯然來源已經不可考，我們無法確定這是什麼時候發生，也就更不知曉飛行玩家的身分。不過類似的影片倒不是第1次看到。2020 年 4 月，YouTube上的另一段影片，1名男子駕駛一架配備 8 個螺旋槳的大功率無人機，在城市中穿梭。影片來自 Hunter Kowald先生的帳號。

雖然我們不知飛行玩家是誰，但是他的「座騎」很可能是Omni Hoverboards 公司的產品，該公司的8軸飛行器有100公斤的載重，足夠托起1個成年男子的重量。不過它也不便宜，售價高達 2萬美元。