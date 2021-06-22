美國總統拜登提名接任國防部助理部長（Ely Ratner）在參議院軍事委員會的提名聽證會上表示，美國為在印太地區對抗中國，應考慮在印太地區建立一支隨時可以打仗的特遣部隊，應該邀請澳大利亞這種處於對抗中國最前沿的國家在這支特遣隊中發揮關鍵作用。

英國《每日郵報》報導說，美國國防部新任印太事務助理部長被提名人拉特納對參議院軍事委員會表示，上任後他的首要工作將是促使國防部更有效地與中國競爭，而美軍應在印太地區保持「隨時可作戰」的態勢，以協助遏止潛在的中國侵略。

美國國防部新任印太事務助理部長被提名人表示，應該邀請像澳大利亞這樣處在最前沿的國家加入印太快速反應特遣隊，遏止潛在的中國武力威脅。圖為美海軍美國號兩棲攻擊艦與日本軍艦聯合演習。（圖／美國海軍）

這位可能成為美國國防部負責印太事務助理部長的拉特納，一向被視為對中鷹派要角，他表示，像澳大利亞這樣處在最前沿的國家需要在這支擬議的特遣隊中發揮關鍵作用，因此很可能被邀請加入這支部隊。

拉特納說：「分散式、適應性強的前沿態勢必須與新的作戰理念相結合，與現代化、高能力並且隨時能打仗的部隊相結合，與強有力的盟國和夥伴國軍隊相結合，這樣才能威懾對手避免誤判，或在必要時作出反應。」

報導表示，英法等國也可能參與其中，這兩個國家最近也向太平洋地區派遣軍艦。

雖然目前還沒有任何有關這支常設的速反應部隊的細節，但過去在冷戰期間的北約組織曾經成立一支特遣部隊，與盟軍在大西洋部署大約8艘軍艦，用以對抗蘇聯可能隨時發起的軍事行動。這些艦艇部署於重要的戰略位置，大約半年輪換一次。

報導認為，對澳大利亞來說，部署這種部隊將是軍方運作上的重大調整，其中包括人員和硬體的大規模重新部署，將是一項成本極其高昂的行動，澳大利亞軍方對此項部署涉及的軍事資產可能高達數十億美元。

拉特納在參議院的提名聽證會上表示，中國尚未放棄對台動武，而且頻頻在區域內訴諸侵略與脅迫行為，十分令人憂心。對於中國可能在6年內侵台的說法，拉特納答稱他不願對此事設定時間表，他僅強調，美國有能力阻止和擊敗中國的侵略。美方會仔細審視台海軍事平衡，確保美台國防合作，與中國構成的威脅相抗衡。