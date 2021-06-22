全國三級警戒傳出將延至7月12日，行政院發言人羅秉成22日晚間表示，內部確實有討論，一切交由疫情指揮中心評估決定，指揮中心也回應，將在23日下午2時由指揮官陳時中正式對外宣布。到底6月28日能不能解封，各界吵得沸沸揚揚，牙醫師史書華則斷言「不會解封」，並說除非中央接管雙北，才有可能在接管後21天解封。

因之前在學運中阻擋警民衝突，而被稱為「盾牌牙醫」的史書華，22日在臉書砲轟，「現在在訂6/28飯店的人是智障嗎？給我好好待在家！」並連說三次「6/28不會解封、不會解封、不會解封」。

史書華指出，從北農、士林長照機構群聚感染，到疫苗之亂，包括一到三類都約不到疫苗，沒有造冊、沒有疫調、甩鍋特權疫苗等等，再再都顯示有多蠢，就算分區解封也沒有意義。

全國三級警戒原定至6月28日，由於即將到期，連日來各界都在猜測28日會不會解封。史書華則揚言，除非中央接管雙北，才有可能在接管後21天解封，不然大家就繼續關在家吧，到時候經濟崩潰、大家餓死，都算雙北兄弟的。

22日晚間傳出行政院今召開會議，拍板防疫三級警戒將延續至7月12日，行政院發言人羅秉成則證實，三級警戒是否再延長或解除，以及相關因應做法，內部確實有討論，但尚未確定，一切交由疫情指揮中心評估決定。指揮中心也回應，全國三級警戒日期是否調整，23日將由指揮官陳時中於下午2時記者會正式對外說明。