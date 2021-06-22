美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）22日出席眾議院 新冠病毒危機特別小組委員會作證，他在預先準備的書面證詞裡指出，隨著美國經濟持續從疫情中復甦、未來幾個月就業成長可望重拾動能，暫時性通膨壓力應可獲得緩解。

鮑爾指出，隨著疫苗接種人口攀升，加上國會與Fed推動大規模紓困與貨幣政策支持，「經濟已顯現持續復甦跡象」。

眾院周二舉辦這場聽證會，主要在於檢討Fed自疫情爆發以來對於提振經濟所付出的努力，包括該機構如何安撫市場震盪、壓低借貸成本，以及直接借貸給部分企業與地方政府。

鮑爾表示，這些借貸計畫協助釋出超過2兆美元資金，減緩企業、非營利組織與地方政府就業流失情況。

鮑爾亦指出，隨著疫情造成的供應瓶頸消退，近期升高的通膨壓力應該可獲得緩解。他表示：「在這些暫時性因素消退後，通膨可望回跌至我們長期目標（2％）。」