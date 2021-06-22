大陸女星迪麗熱巴從出道就以盛世美顏和火辣身材，成為新一代女神，2018年曾有一名大眼萌妹田曦薇，因清新甜美外貌被封「初戀臉女神」，有網友更認為她美過熱巴，前途不可限量；但3年過去，田曦薇經常在微博分享近況，都是拍一些不紅的網路劇，反觀熱巴已躍升陸劇女一，昔日勁敵立判高下。

田曦薇2018年時以電視劇《在悠長的時光裏等你》爆紅，當年21歲的她演出校園劇，白白嫩嫩的臉蛋又有一雙像開特效的水汪汪大眼睛，加上清新脫俗的氣質，空靈外貌瞬間成為全民初戀，更有「初戀臉女神」封號；同期迪麗熱巴事業正在巔峰，從女配角晉升多部時裝和古裝劇女主角，因此傳出田曦薇可能是熱巴的勁敵。

有網友發現田曦薇當年被認為是熱巴的勁敵，如今卻像普通網紅。(圖/ 摘自田曦薇微博)

迪麗熱巴近年來在演戲和綜藝都闖出一片天，每每出席活動都會引起轟動。(圖/ 摘自迪麗熱巴微博)

不過，隔了3年時間，田曦薇除了2020年在電視劇《錦繡南歌》中，古裝扮相曾一度引起討論外，其他接演的作品都是一些人氣不慍不火的網路劇；而她的微博也經常更新拍戲近況，讓網友反而認為田曦薇變得更像隨處可見的網紅，當年的初戀臉女神宛如消失了。

反觀迪麗熱巴在這段時間達到更多成就，無論在戲劇和綜藝上都闖出自己的一片天，29歲的她在綜藝《奔跑吧》展現自然不造作又親民的個性，電視劇《三生三世枕上書》、《長歌行》和未演先轟動的《你是我的榮耀》都是她的代表作品。