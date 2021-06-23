歐美各國解封在即，但解封副作用正在發酵，美銀證券指出，消費與電競PC出貨動能將在第四季開始放緩，與教育息息相關的Chromebook出貨量2021、2022年就是高峰，隨後將出現下滑，降評宏碁（2353）、仁寶（2324）至「劣於大盤」，華碩（2357）降為「中立」。

美銀對宏碁、仁寶、華碩的推測合理股價分別調整至27.5、20與395元。國際資金22日受美銀看法牽動，賣超宏碁、仁寶各2.9與1.3萬張，高居賣超排行第三、第六名，同時，賣超華碩1996張。

摩根士丹利證券先前即強調對PC、NB族群保守觀點，並指出，隨各國疫苗數量與施打率逐步提升，解封來臨，消費者為線上學習（e-learning）添購新筆電的動機迅速下降，研判宏碁首當其衝，因其教育用PC占比約為二成，華碩則約為5％。

美銀認為，儘管Chromebook於2021、2022年出貨量各為4500～5000萬台之間，但2023、2024年會降到4200～4400萬台，且考量重複下單與零組件持續短缺問題，對比供應鏈研判2021年出貨達5000～6000萬台，預期會出現下滑空間。

值得注意的是，根據美銀對Chromebook兩大市場美國與日本的估算，最大市場的美國出貨量從2021年的2410萬台，掉到2022年的1974萬台，將衰退18％；另一大市場日本則是從近五倍的年增率、2021年出貨717萬台，至2022年剩下年增13％，2023年更轉為大幅衰退72％，出貨量僅剩224萬台。

美銀證券說明，隨全球疫情出現緩解，民眾的消費型態將出現轉變，消費型PC第四季至2022年出貨成長性會減低；其次，宏碁、華碩等主要品牌廠上半年毛利率大好，但接下來就將回歸常態，毛利率下滑將壓縮評價空間。

電競PC方面，美銀根據歷史數據提出，當Nvidia推出新GPU，電競PC隨後二至三季出貨年增率都會轉強，最新的GeForce RTX 30剛好是在2020年9月推出，經過年增轉強階段後，研判電競PC的動能將在第四季至來年首季放緩，華碩、宏碁在消費與電競PC營運比重高，將受影響。