歐洲聯盟執行委員會今天表示，歐盟決定依據採構合約向美國藥廠莫德納增購1億5000萬劑COVID-19疫苗；此外，歐盟各國政府支持延長管控並可能限制此類疫苗出口機制的期限。

歐盟決定增購莫德納（Moderna）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗之前一週，德國生技公司CureVac說，最後階段測試顯示，所研發的疫苗保護力僅47%，沒有達到研究的主要目標，使得可能提供歐盟數以億劑疫苗的情況出現變數。

根據歐盟執委會發布的聲明，依據合約行使選擇權向莫德納增購的1億5000萬劑疫苗將在明年出貨。今年2 月，莫德納與歐盟敲定可採購3億劑疫苗的合約，這1億5000萬劑是其中一部分，歐盟先前已先下訂半數。

依據去年11月的一項初步供應合約，歐盟原先就已訂購另外1億6000萬劑莫德納疫苗。

另一方面，歐盟管制疫苗出口的機制原本將在6月底到期，而歐盟執委會延期的決定，使得這項特殊機制的效期將延長至9月底。

為了遏止不遵守與歐盟所簽供應合約的藥廠出口疫苗，歐盟執委會在今年1月底設置這項機制。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1100622