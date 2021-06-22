台北市長柯文哲日前指出，民進黨立委高嘉瑜聯繫北市衛生局長黃世傑，協助替小禾馨診所爭取疫苗，引爆關說疑雲，黃世傑更批評她「得寸進尺」。對此，前立委沈富雄指出，高嘉瑜應該斟酌是否要做選民服務，至於高嘉瑜的責任有多大，他則認為問題在民進黨基層，現在他們恨高嘉瑜恨的牙癢癢，更有人想藉機開除高嘉瑜。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，有很多人在小禾馨生小孩，所以高嘉瑜就說這些人需要保護，於是小禾馨打電話，他們就去跟市政府要疫苗，但問題是，他們有沒有在第一類名單裡？有很多不是，但好像黃世傑局長交代專員的時候，那個專員輕易的答應了，所以現在是黃世傑、小禾馨和高嘉瑜各執一詞，至於事實的真相，恐怕大家都是盡量發揮對自己有利的部分，而對自己不利的部分則盡量掩蓋。

沈富雄分析，聽台北市副市長黃珊珊的口氣，市政府掌握足夠的資料，但還沒有完全攤開來給大家看，如果攤開來給大家看，他認為小禾馨完全逃避責任的機會不大，因為黃珊珊說，這裡面有不該打而打的要罰，如果小禾馨有瑕疵，就不該開那個記者會，因為搞砸了跟市政府的關係。

沈富雄指出，高嘉瑜說為選民服務，但要斟酌該不該服務，如果是明知不該服務的，就連轉達都不應該，「但高嘉瑜的個性就是這樣，她其實有一點像郭正亮吧，有一點像我吧，好像又都不像，她就是賣乖、賣可愛，話講不過來的時候，就裝傻笑」。

而高嘉瑜的事情，到底責任有多大？沈富雄直言，現在問題是民進黨的基層，「民進黨的基層跟當年恨我一樣，現在恨高嘉瑜恨的牙癢癢的，平時找不到機會，現在所有的輿情當中，最反對高嘉瑜的是民進黨的人，民進黨的人要藉這個機會開除她，我覺得她沒有到被開除程度」。最後，沈富雄也說，大家應該再平心靜氣的等一下，這些都是有證據的。