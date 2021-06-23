國際體育仲裁法庭今（22日）晚宣佈，中國大陸游泳奧運冠軍孫楊的8年禁賽減為4年3個月。4年零3個月的禁賽期限（即51個月）從2020年2月28日開始計算。確定無緣參與今年的東京奧運。

此前在4月2日凌晨，國際體育仲裁法庭發佈通告，宣佈了關於孫楊事件的第二次聽證會的舉行時間。根據安排，聽證會將在5月24日到28日期間舉行，將採取視頻會議的方式進行，同時也組成了新的三人仲裁小組。

在2018年9月4日晚，受世界反興奮劑機構（WADA）委託實施興奮劑檢查的IDTM公司三名工作人員至孫楊住處對其進行賽外反興奮劑檢查，IDTM給國際泳聯報告說「孫楊暴力抗檢」。

2018年11月19日，國際泳聯就此事在瑞士洛桑舉行聽證會；2019年1月3日，國際泳聯反興奮劑委員會做出裁決：IDTM此次執行的興奮劑檢查無效，孫楊沒有興奮劑違規行為。2019年3月12日，WADA就孫楊暴力抗檢一事正式上訴至CAS（國際體育仲裁法庭）。

經過聽證會後，2020年2月28日，CAS宣佈孫楊未能遵守WADA的規定，決定對孫楊禁賽8年。對於CAS的裁決，孫楊方面表示不服，向瑞士聯邦最高法院提起上訴。2020年12月24日凌晨，瑞士聯邦最高法院的判決結果為撤銷國際體育仲裁法庭此前涉及孫楊的裁決。

澎湃新聞報導，瑞士聯邦最高法院之所以撤銷CAS的裁決，是認為CAS的仲裁小組主席涉嫌存在偏見和歧視。而且，其部分存在問題的言論甚至是在其已經被任命為孫楊案仲裁小組主席後所發表的。因此，瑞士聯邦最高法院支持了孫楊對於該仲裁小組主席公正性的質疑，撤銷了國際體育仲裁法庭的禁賽判決。