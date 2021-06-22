北市名1名63歲黃姓婦人，被員警認定邊開車邊用手機，當場開罰3000元，婦人認為自己是停在路邊設定導航，對罰單不服提起行政訴訟，還當庭向法官表示「設置導航回家有錯嗎，難道要一個老女人夜宿車內回不了家？」。士林地院審理，勘驗採證光碟，認定黃婦駕駛車輛原本是「臨時停車」，經員警上前指引才緩慢前移，既然是臨時停車，就沒有邊開車邊使用行動電話的情況，判黃婦勝訴，撤銷該張罰單。可上訴。

根據判決書，事情發生在去年10月11日19時41分許，南港派出所員警行經市民大道8段與興華路處，認定黃婦邊開車邊使用手機，依違反道路交通安全處罰條例開單舉發，由台北市交通裁決所對黃婦開罰3000元。

黃婦不滿提起行政訴訟，她向法官辯稱，當天是將汽車停再路邊設置導航，沒有造成交通不便與安全，可查通聯紀錄，證明該時間點有導航到民權西路捷運站。更說「員警應要明辨是非，任意開罰單幾個字就罰鍰3000元，開罰單也要合情合理，人民才會服氣。」。

黃婦表示，自己63歲有老花眼，看手機需戴老花眼鏡始能看清畫面；但開車行駛中無法戴老花眼鏡，否則會看不清楚路況，所以行駛中與滑手機是兩件事，不可能同時進行。

她解釋當晚是開車送北上參加喜宴的同學到南港車站搭高鐵回高雄，她停下來讓同學下車，之後就導航要到民權西路捷運站，沒有行駛中，但員警過來就指控她邊開車邊用手機，她不斷向員警解釋，沒想到員警竟向她說「再開一張。」

黃婦更無奈說：「設置導航回家有錯嗎，難道要一個老女人夜宿車內回不了家？這是法律嗎？3000元對一位沒工作的老女人來說不是小事。」等語。

士林地院法官勘驗採證光碟發現，黃婦確實是將車臨停在的地面所示「公車停靠」中「靠」字位置上，且是因為員警指引，她才緩慢前進，並無邊開車邊使用手機導致影響安全，認裁罰有誤，判決撤銷，黃婦勝訴。全案可上訴。