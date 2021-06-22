全國防疫警戒三級持續到6月28日，因警戒持續超過一個月，衝擊各行各業，警戒是否延長備受各界關注。名醫沈政男直言，新北的快篩陽性率已降到接近零了，但侯市長依然鍥而不捨要把所有隱形案例找出來。他建議柯文哲可以學侯友宜，把發病時間與地理位置整合起來，看看群聚感染是否連成一線。

台北市長柯文哲(左)、新北市長侯友宜(右)。(圖/本報資料照)

沈政男22日在臉書貼文，指出新北今天記者會秀出的新增案例來源比例圖，可以看到60%是家戶感染，至於不明感染來源只有7%，比上周明顯減少，顯見絕大部分新增案例的感染來源在新北都已被掌握。而只要感染來源都被掌握，清零之日就不會太遠。

沈政男醫師。（取自臉書）

沈正男表示，新北的快篩陽性率也已降到接近零了，代表社區的陽性案例也被清得差不多了，但侯市長要把所有隱形案例找出來，這麼做可說穩紮穩打，一步步逼近病毒的老巢，逐漸將病毒圍堵到無所遁形，而如果是內行人就會看出，這是讓人安心的做法。

沈政男續指，柯文哲說得沒錯，北農場域一直有零星感染，但不代表是群聚，有可能是來自不同感染源的案例，只是剛好聚集在北農。但以他(沈)來看，其實也不能排除有一個Rt值=1左右的群聚感染，在北農裡持續進行。

沈政男建議柯文哲，可以學侯友宜，把發病時間與地理位置整合起來，看看是否連成一線，而如果不是，那就代表案例從外頭陸續被帶進了北農，而非在裡頭一直傳染。

今天新增78例。 有人在問：為什麼又是七十幾？為什麼沒有繼續下降？ ... 由沈政男發佈於 2021年6月22日 星期二

對於是否會解封，沈政男強調，指揮中心已說全國必須同步，因此可以預料6月28日不會降成二級警戒了。至於微解封，其實無關大局，因為，困難在於無法戴口罩的公共場所要怎麼處理。