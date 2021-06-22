為防堵疫情持續擴散，食藥署緊急核可4款進口和1款國產居家快篩試劑，並於今（22）日在全台藥局陸續販售，明（23）日下午，台灣四大超商也將開賣，引發不少民眾搶先預購，有藥師因此出面示範居家快篩使用方法，並向政府喊話，建議效仿國外設立雲端平台，讓民眾將篩檢結果隨時上傳，查詢更方便。

日前，食藥署緊急核可5款居家快篩試劑，避免新冠病毒黑數日益增加，盤點各款快篩試劑價格，屬於抗原檢測的3款，分別為一劑360元的「羅氏」；300到350元的「福爾」，還有價格未定的「英斯特」。至於另一種核酸檢測的，則有「盧西拉」和「萊析樂」2款，其準確度較高，但價格也相對較貴，前者1800元，後者3000元。

為了讓居家快篩的效果發揮到最大，根據《三立新聞網》報導，藥師沈采穎特別出面呼籲政府「如果說我們能盡快成立一雲個平台的話，其實對於未來在家做自我檢測可以上傳的話，是有助於疫情的控制。」

不僅如此，她還親自示範居家快篩使用方法，首先，檢測前必須先清空鼻腔，確保準確性，接著將棉棒插入鼻部約2-2.5公分深，左右鼻孔各繞5圈，分別15秒，最後再把棉棒放入試管，混合試劑攪拌10次，並滴4滴到試紙上，待15分鐘後，篩檢結果便會出爐，2條線代表陽性，須立即通報衛生局或致電1922，1條線則是陰性。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922