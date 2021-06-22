受疫情影響，許多美髮沙龍採分流上班，來客量減半，甚至許多美髮沙龍都決定停業，專門銷售給髮廊的專業髮品銷量也受到影響，美髮業者讓髮型設計師採用電銷或是LINE搏感情方式，讓老顧客買單消費，透過髮品銷售回補業績，特別是清潔、護髮商品銷售成長2成以上。
5月份適逢母親節，髮品業者都比過往銷售成長3到4成，因此月底受三級警戒衝擊較低，業績較去年相比衰退5％，業者也力拼轉型，轉攻電商銷售。
Rene Furterer萊法耶近期銷售最好的都是頭皮頭髮清潔產品，加上採用夏季使用的植萃精油，備受消費者青睞， 意柏嘉則推出枸杞角蛋白護色系列專為染後髮質設計，讓居家護髮也可以輕鬆完成，全系列共發表了枸杞角蛋白護色洗髮精、枸杞角蛋白護色潤髮乳、枸杞角蛋白護色髮膜，其中護色髮膜只需2分鐘就可以完成居家護髮，快速好上手。
歐舒丹升級草本強韌系列，更推出補充包響應環保，另外也祭出限量洗髮皂，配合頭型弧度的設計，使用方便也適合外岀使用。
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