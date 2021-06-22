香奈兒眼妝系列形象代言人安琪兒，眼妝局部圖。（香奈兒提供）

精品美妝香奈兒邀歌手安琪兒坐鎮，擔綱眼妝系列代言人，安琪兒也將與瑪莉詠·柯蒂亞以及亞當·崔佛在音樂劇《Annette》中同台飆戲，安琪兒為香奈兒演繹眼彩之美，一次推出7款新色及7款經典色選，防水抗暈染可以描繪眼形輪廓，為口罩妝容更添話題。

在口罩妝容下，眼睛就是妝容焦點，香奈兒以「絲柔恆采眼線筆」為夏天帶來強勢的眼神，用法上，沿著上睫毛根部描繪能打造自然妝感，或是將眼線朝眼尾的方向逐漸加粗描繪出個性輪廓。

代言人安琪兒則表示，在打造深邃眼妝時會選用＃88黑釉，日常妝容則用＃943古銅棕，她也提醒畫眼妝，一定要眼睛張大，她的小秘訣就是畫眼線時保持眼睛張開，再開始描繪，對生活有想法的她，近年也受到香奈兒的青睞，不只為眼妝代言，同時也是2020春夏眼鏡系列以及2021 COCO BEACH系列形象廣告代言人，她更以品牌大使之姿出席2021／22秋冬高級時裝大秀，不論是美妝或是時裝都充滿香奈兒風情。

香奈兒四色眼影＃378平靜（限量）。（香奈兒提供）