由三菱重工（MHI）設計與建造的「能代號」巡防艦(FFM-3Noshiro)於6月21日下水。最上級是最上級(Mogami-class)的3號艦 。

防衛世界(Defense World)報導，日本防衛省在2014年提出「平成30年度新護衛艦計畫」(30DX)，其設計初期有些類似美軍的濱海戰鬥艦，不過因應日本的國防需要，仍然強調足夠性能的防空與反潛戰力。

2018年，已知平成天皇決定退位，計劃也更名為「多功能護衛艦」(FFM)，之後由三菱重工的設計案得標，2019年10月29日首艦「最上號」在三菱重工長崎造船廠開始施工，隔天10月30日，二號艦「鈴谷號」在三井集團玉野造船廠建造，幾乎是同步施工。

雖然施工開始時間幾乎一樣，完成的時間卻有偏差，鈴谷號先一步在2020年11月19日下水，而最上號則到今年3月才下水。目前兩艦進入設備系統裝配階段，預計在2022完工與海上試驗。

能代號是在2020年7月15日於三菱重工長崎造船廠開始建造。預計日本海上自衛會採購22艘同型艦。

三菱重工的介紹，最上級輕載排水量3900噸，滿載排水量約5500噸，全長132.5公尺，最寛16.3公尺。最大航速超過30節。自動化程度很高，船員人數將非常少，只有90人。

最上級配備1門5英寸艦炮，2挺12.7公釐遙控機槍武器系統、Mk41 垂直發射器16管，可安裝反艦飛彈與反潛火箭，它的防空武器相對較少，僅有海公羊飛彈(SeaRAM)。

該艦的感測設備是三菱電機製的OPY-2多功能相陣雷達、OAX-3光電/紅外感應器、日立公司OQQ-11反水雷聲納、NEC公司 OQQ-25反潛聲納等等。