每個人在面對未知的事情時，難免會畏縮，甚至是不敢行動，此時戰勝心中的膽怯就是首要任務！搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、金牛座、摩羯座的人天生膽小，不僅很怕鬼，還常常胡思亂想，總是自己嚇自己。

▍1.巨蟹座

巨蟹座之所以怕鬼，是因為他們疑心病太重，萬一有天做了良心不安的事，他們就會一直反覆思考，遲遲放不下。巨蟹座做任何事情都會想很多，經常會擔心失敗，害怕後果他們無法承擔，也擔心期望越高，失望越大，因此面對很多目標都不敢去做，他們只會執行風險比較小的任務，高風險的一律放棄。

▍2.金牛座

金牛座的外表通常很可靠，給人很安全的感覺，但其實他們超怕妖魔鬼怪，他們會在腦海裡不斷想像鬼怪的樣子，最後被自己的想像力嚇破膽，連洗澡都不太敢自己一個人洗，加上他們容易緊張，旁人一眼就能看穿。雖然他們常常是事業上的強者，但在其他方面其實很需要被照顧，就連面對愛情也很膽小，常常猶豫不決，就算遇到有感覺的對象也不敢行動，常常讓身邊的人替他們著急。

▍3.摩羯座

摩羯座是個外冷內熱的星座，外表理智冷漠，個性也十分悶騷，在陌生人面前總是很害羞，唯有在熟人面前才會大方展現自己。雖然他們在人前總是很堅強，以一副天不怕地不怕的模樣示人，但其實骨子裡很脆弱，常常需要別人幫助，尤其他們天生很怕鬼，內在性格非常膽小和自卑，還很容易受傷害，沒有安全感。