想要尋找價格親民、品牌可靠的5G手機？Sony日前在台推出Xperia 10系列首款5G手機Xperia 10 III，外型延續Xperia手機的特色；此外還具備大容量電池、最高等級防水規格等特點，可謂是索粉們堅持信仰的全新選擇！

Sony Xperia 10 III 包裝內附配件 。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III 左側 。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III 右側 ，頂端具有3.5mm耳機孔。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III 採雙層SIM卡設計，也可支援microSD卡擴充 。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III螢幕上方，未採用挖孔螢幕設計，整體一致性高，但是機身比例較長 。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III螢幕底部。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III採用全新三相機系統，手機支援NFC。（黃慧雯攝）

Xperia 10 III共有水漾藍，水漾粉，水漾黑，水漾白四種顏色，本次評測是水漾黑款式。機身右側電源鍵整合指紋辨識功能，整體而言解鎖速度很快，也較少出現過去Xperia 1 II電源鍵過低，較難解鎖的情況。搭配USB-C連接埠，頂端有3.5mm耳機孔，盒內未附有線耳機。機身支援IP65/68防水防塵等級（是Sony旗下第40款防水手機），採用康寧第六代大猩猩玻璃鏡面。

Xperia 10 III搭載6吋21:9比例、無挖孔設計的OLED寬螢幕，支援HDR影像。承襲自BRAVIA電視的TRILUMINOS display for mobile原色顯示技術，並內建影片影像最佳化技術，可呈現豐富自然的色彩。Xperia 10 III同時支援播放亮度動態範圍高於標準影音格式的HDR影像，對比和色彩雙雙提升，讓畫面更加明亮。

機身尺寸為154 x 68 x 8.3mm，採用6吋 21:9 HDR OLED螢幕，機身狹長，很有Sony Xperia手機的特色。採用雙層SIM卡設計，或可選擇單卡搭配microSD卡的使用方法，microSD 記憶卡最高可支援至1TB。電池容量是4500mAh，支援18W有線快充，不支援無線充電，支援NFC。Sony指出，運用Xperia智慧充電技術（Adaptive Charging），Xperia 10 III可在充電中同時監測手機電力狀況，確保電池不致運作過度，進一步延長電池使用年限，使Xperia 10 III電池使用超過三年以上也依然能保持健康。

Xperia 10 III採用高通Snapdragon 690處理器，搭配6GB RAM及128GB ROM。在跑分表現上，取得了安兔兔評測256103分的成績，嚴格來說不是很出色；Geekbench 5的話，則是在單核心、多核心項目分別取得549分、1558分的成績。

Sony Xperia 10 III安兔兔評測與Geekbench 5評測結果。（手機截圖）

5G方面，支援Sub-6GHz，在台可支援n1、n3、n7、n8、n28、n77、n78頻段。以遠傳電信5G SIM卡在機場捷運線新莊副都心站出口以Speedtest以及Opensignal兩個測速app分別執行兩次測速結果得到平均下載459.5Mbps、上傳76.3 Mbps的成績，算是前段班的測速結果。

Sony Xperia 10 III 5G速度實測。（手機截圖）

另Xperia 10 III具備全新Smart connectivity 功能，透過Sony的深度學習引擎（神經網路資料庫），分析 Wi-Fi 訊號並預測短期內可能出現的連網問題。Xperia 10 III在網路連線前會先評估可用Wi-Fi的訊號品質，避免連上無效訊號的困擾，若預測Wi-Fi連線將會中斷，也會自動切換至行動數據連線。

Xperia 10 III提供800萬畫素16mm超廣角鏡頭、1200萬畫素27mm標準廣角鏡頭、800萬畫素54mm望遠鏡頭的全新三鏡頭相機。Xperia 10 III更在自動模式全新加入寵物場景辨識功能，能自動調整調整快門速度和ISO感光度，讓動態影像更清晰。

Xperia 10 III搭載強化影像處理演算法，無論使用夜間模式或自動模式，都能減少低光源拍攝時的噪點；面對豔陽或遇到背光時，Auto HDR模式可避免暗處過黑或亮處過白。同時，Xperia 10 III導入10fps高速連拍，捕捉快速動態的物體時皆可精準自動曝光。此外，Xperia 10 III也支援4K高畫質動態錄影功能，在移動中拍攝，SteadyShot智慧防手震錄影則能確保影片拍攝期間更穩定。

Sony Xperia 10 III日間廣角與超廣角相機（放大0.6倍）對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro日間廣角與超廣角相機（放大0.5倍）對比。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III夜間廣角與超廣角相機（放大0.6倍）對比。（黃慧雯攝）

iPhone 12 Pro夜間廣角與超廣角相機（放大0.5倍）對比。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III(左）對比iPhone 12 Pro（右）的日間實拍（1）。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III(左）對比iPhone 12 Pro（右）的日間實拍（2）。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III(左）對比iPhone 12 Pro（右）的日間實拍（3）。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III(左）對比iPhone 12 Pro（右）的夜間實拍（1）。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III(左）對比iPhone 12 Pro（右）的夜間實拍（2）。（黃慧雯攝）

Sony Xperia 10 III(左）對比iPhone 12 Pro（右）的夜間實拍（3）。（黃慧雯攝）

音效也是Sony Xperia特點之一。Xperia 10 III運用DSEE Ultimate數位音質還原技術，運用AI自動優化音訊頻率及位元率，讓每一軌都能接近Hi-Res高解析音質，讓使用者可透過耳機聆聽Hi-Res高解析音樂。

嚴格來說，Sony Xperia 10 III算是一款在效能上還可有所提升的5G手機機種，對於5G有所需求的民眾，不會失望。但是在夜間拍攝上，雖然有夜間模式的加持，昏暗處還是噪點明顯，且拍攝時快門時間長，需要手持相當長一段時間，夜拍不穩的修正功能還有很大進步空間，挑戰用戶的手持穩定性。