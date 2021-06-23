想要尋找價格親民、品牌可靠的5G手機？Sony日前在台推出Xperia 10系列首款5G手機Xperia 10 III，外型延續Xperia手機的特色；此外還具備大容量電池、最高等級防水規格等特點，可謂是索粉們堅持信仰的全新選擇！
Xperia 10 III共有水漾藍，水漾粉，水漾黑，水漾白四種顏色，本次評測是水漾黑款式。機身右側電源鍵整合指紋辨識功能，整體而言解鎖速度很快，也較少出現過去Xperia 1 II電源鍵過低，較難解鎖的情況。搭配USB-C連接埠，頂端有3.5mm耳機孔，盒內未附有線耳機。機身支援IP65/68防水防塵等級（是Sony旗下第40款防水手機），採用康寧第六代大猩猩玻璃鏡面。
Xperia 10 III搭載6吋21:9比例、無挖孔設計的OLED寬螢幕，支援HDR影像。承襲自BRAVIA電視的TRILUMINOS display for mobile原色顯示技術，並內建影片影像最佳化技術，可呈現豐富自然的色彩。Xperia 10 III同時支援播放亮度動態範圍高於標準影音格式的HDR影像，對比和色彩雙雙提升，讓畫面更加明亮。
機身尺寸為154 x 68 x 8.3mm，採用6吋 21:9 HDR OLED螢幕，機身狹長，很有Sony Xperia手機的特色。採用雙層SIM卡設計，或可選擇單卡搭配microSD卡的使用方法，microSD 記憶卡最高可支援至1TB。電池容量是4500mAh，支援18W有線快充，不支援無線充電，支援NFC。Sony指出，運用Xperia智慧充電技術（Adaptive Charging），Xperia 10 III可在充電中同時監測手機電力狀況，確保電池不致運作過度，進一步延長電池使用年限，使Xperia 10 III電池使用超過三年以上也依然能保持健康。
Xperia 10 III採用高通Snapdragon 690處理器，搭配6GB RAM及128GB ROM。在跑分表現上，取得了安兔兔評測256103分的成績，嚴格來說不是很出色；Geekbench 5的話，則是在單核心、多核心項目分別取得549分、1558分的成績。
5G方面，支援Sub-6GHz，在台可支援n1、n3、n7、n8、n28、n77、n78頻段。以遠傳電信5G SIM卡在機場捷運線新莊副都心站出口以Speedtest以及Opensignal兩個測速app分別執行兩次測速結果得到平均下載459.5Mbps、上傳76.3 Mbps的成績，算是前段班的測速結果。
另Xperia 10 III具備全新Smart connectivity 功能，透過Sony的深度學習引擎（神經網路資料庫），分析 Wi-Fi 訊號並預測短期內可能出現的連網問題。Xperia 10 III在網路連線前會先評估可用Wi-Fi的訊號品質，避免連上無效訊號的困擾，若預測Wi-Fi連線將會中斷，也會自動切換至行動數據連線。
Xperia 10 III提供800萬畫素16mm超廣角鏡頭、1200萬畫素27mm標準廣角鏡頭、800萬畫素54mm望遠鏡頭的全新三鏡頭相機。Xperia 10 III更在自動模式全新加入寵物場景辨識功能，能自動調整調整快門速度和ISO感光度，讓動態影像更清晰。
Xperia 10 III搭載強化影像處理演算法，無論使用夜間模式或自動模式，都能減少低光源拍攝時的噪點；面對豔陽或遇到背光時，Auto HDR模式可避免暗處過黑或亮處過白。同時，Xperia 10 III導入10fps高速連拍，捕捉快速動態的物體時皆可精準自動曝光。此外，Xperia 10 III也支援4K高畫質動態錄影功能，在移動中拍攝，SteadyShot智慧防手震錄影則能確保影片拍攝期間更穩定。
音效也是Sony Xperia特點之一。Xperia 10 III運用DSEE Ultimate數位音質還原技術，運用AI自動優化音訊頻率及位元率，讓每一軌都能接近Hi-Res高解析音質，讓使用者可透過耳機聆聽Hi-Res高解析音樂。
嚴格來說，Sony Xperia 10 III算是一款在效能上還可有所提升的5G手機機種，對於5G有所需求的民眾，不會失望。但是在夜間拍攝上，雖然有夜間模式的加持，昏暗處還是噪點明顯，且拍攝時快門時間長，需要手持相當長一段時間，夜拍不穩的修正功能還有很大進步空間，挑戰用戶的手持穩定性。
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