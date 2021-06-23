【回憶殺】47歲日本女星後藤久美子曾活躍80年代，小麥色肌膚、立體五官和甜美笑容轟動一時，成為日本「國民美少女」始祖。當紅時期，她與成龍合作過電影《城市獵人》，在男方的牽線下認識另一半阿里斯（Jean Alesi），毅然決然放棄演藝事業移居歐洲。睽違逾20年終復出，她的混血女兒Helena承衣缽踏入演藝圈，母女倆顏值高得令人驚艷。

後藤久美子12歲演出NHK《電視之國的愛麗絲》入行，健康膚色和陽光般的笑容擄獲日本觀眾的心，迅速走紅全國，橫掃當地大大小小的獎項，成為第一位國民美少女；19歲時，後藤久美子受邀到香港拍攝電影《城市獵人》，與大明星成龍、邱淑貞和王祖賢等合作，片中她飾演離家出走的叛逆千金清子，和男主角成龍（飾 孟波）有許多對手戲，兩人還差點結婚，只是被男方婉拒。

成龍和後藤久美子因電影《城市獵人》結緣。（圖／中時資料照）

後藤久美子是日本首位國民美少女。（圖／中時資料照）

《城市獵人》對後藤久美子來說意義重大，她因戲結緣成龍，在男方的介紹下，認識法國一級方程式車手阿里斯（Jean Alesi），雙方一見鍾情，年僅21歲的後藤久美子為愛放棄演藝圈的大好前程，跟著對方移居到瑞士生活，陸續生下2子1女。

息影21年，後藤久美子為了挺女兒Helena進軍演藝圈，不但帶著女兒回到老家日本，還一起合拍雜誌美照，只見母女倆都是大美人，氣質都很優雅，畫面十分賞心悅目，但日本網友認為真要比的話，媽媽仍勝出一籌。

正式復出後，後藤久美子開始拍戲，演出電影系列《男人之苦》的第50集《寅次郎回來了》；而Helena頂著星二代光芒出道，雖然演藝事業平平，但斜槓當起化妝品老闆，不使用任何動物實驗，大多採取天然配方研發化妝品。