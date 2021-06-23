這波新冠肺炎疫情來得又快又急，加上「快樂缺氧」的特殊徵兆，許多患者會在尚無不適的狀況下，被醫護人員告知需要插管，因此產生畏懼、抗拒的心理，恐致延誤治療。

●新冠肺炎插管 病人拔管轉病房

台北慈濟醫院為收治新冠肺炎患者之重度級急救責任醫院，已成功為44名插管病人拔管，順利控制病情，其中最年輕者32歲，最年長者90歲。胸腔內科藍冑進主任指出，及早插管不只是為了搶救生命，更有爭取時間讓藥物發揮作用、助於提早拔管的多重用意。

針對缺氧患者，除了藥物治療外，臨床也會視病人情況予以經鼻高流量濕化氧氣治療，降低插管機率甚或有改善呼吸衰竭，免於插管的可能。(示意圖/健康醫療網提供)

●病患長時間缺氧 插管幫助呼吸

一般而言，臨床醫師會依據病患動脈內氧氣的壓力(PaO2)以及給氧分率(FiO2)來評估病人的氧合指數，確認是否缺氧。如果需要插管，會適時使用鎮定劑、肌肉鬆弛劑協助病患放鬆，減緩不適，而新冠肺炎患者因具傳染風險，醫護人員須著全套隔離裝備，不僅影響手感、視野，也增加插管難度，因此，往往會與麻醉科醫師共同合作。

此外，病患氧氣濃度不足(氧合指數小於150mmHg)、呼吸費力，嚴重至輔助肌肉明顯用力，以及出現意識障礙甚至休克，都是臨床醫師會考慮插管的情況。

●插管後觀察 可自主呼吸即可拔管

藍冑進主任說明，插管後若病況穩定，醫療團隊會逐步將鎮定藥物減量，調整呼吸機的壓力模式，從完全由機器幫助呼吸，改成輔助呼吸的模式，最後再執行自主呼吸訓練，若插管病人可以在不倚靠機器的狀態下自主呼吸半小時到兩小時，就可以考慮拔管。

●鼻高流量濕化氧氣治療 避免插管

插管不是沒有希望，但對許多新冠肺炎患者而言，礙於自身沒有不適的緣故，當臨床端給予醫療建議時，往往無法接受。藍冑進主任特別說到：「現在針對缺氧患者，除了藥物治療外，臨床也會視病人情況予以經鼻高流量濕化氧氣治療，降低插管機率甚或有改善呼吸衰竭，免於插管的可能。」