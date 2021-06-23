雙北疫調發現，傳統市場為確診個案的熱點，台北農產運銷公司爆發群聚，台北市長柯文哲緊急規劃，將在最短時間內替北農4000名相關人員施打疫苗。這讓不少消費者擔心逛菜市場、賣場，採購的蔬果會不會有沾染病毒的風險，進而染疫？專家提醒，只要食物煮熟，就不會有傳染風險。

不少國家在食物包裝上驗出病毒，例如，中國大陸就曾在鮭魚等食物包裝表面驗出新冠病毒，推測可能為飛沫汙染，所幸所驗出的病毒都為基因片段，通常不具有傳染能力。

林口長庚醫院兒童急診科主治醫師吳昌騰曾表示，新冠病毒若能透過飛沫、直接傳播到食物上，理論上能存活一定時間，但最長不會超過48小時。病毒無法存活於60至80度環境，因此

只要食物煮熟，就不會出問題。

在疫情期間採購食物，該如何自保？萬芳醫院感染科主任李文生提出5大建議，供民眾參考：

1.進出菜市場、賣場都需以酒精噴手、消毒。

2.採購時，盡量減少以手接觸蔬果等食物。

3.結帳時，立即以酒精噴在塑膠袋、塑膠盒。

4.以食物專用清潔劑清洗蔬菜，煮熟後食用，避免食用生菜沙拉。

5.以食物專用清潔劑清洗水果，再以清水沖洗乾淨。

李文生表示，之前北京新發地農產運銷市集也發生過群聚感染，引起當地不少民眾染疫，這次北農員工感染，其經手的蔬果等農產品也可能接觸到病毒，消費者務必提高警覺。

「新冠病毒是可以用酒精去殺死的。」林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈建議，民眾應該善用酒精，出門時隨身攜帶一小瓶的酒精，隨時噴手。除了戴口罩之外，記得不要揉眼睛，才能做到自我保護。