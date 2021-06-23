施打完疫苗之後可以像做完開刀手術一樣適度進補並注意飲食，將有助於身體狀況的恢復、完善的啟動身體的保護力。嫚嫚營養師表示，施打完疫苗後的飲食，主要可著重在維持免疫力和降發炎反應，良好的免疫力有助於盡早啟動完善的保護力，而發燒、頭痛等副作用和發炎息息相關，降低發炎反應有助緩和副作用、避免不適。因此建議施打疫苗後飲食可著重三大重點，包括了優質蛋白質、多色蔬果、充足水分。

打完疫苗飲食３重點。(圖/今健康提供)

●優質蛋白質

嫚嫚營養師指出，蛋白質為建造白血球、抗體的主要成分，份量一定要充足，而質地較軟的攝取來源可以避免增加腸道負擔，因此正如做完手術、開刀，打完疫苗後也可喝點清淡的魚湯、雞湯、雞精進補，當中可先以魚肉優先，其次可選擇雞肉，因為魚肉除了優質蛋白質以外，也含有Omega-3脂肪酸有助降低發炎反應。

而這類熬煮過的補品也有個好處，術後、打完疫苗後不僅往往身體虛弱，也變得會沒食慾不振，這些補品內含的蛋白質分子比較小、容易吸收，液態也容易下嚥，因此建議在打完疫苗後可以適度補充，有助加速營養吸收，調節身體機能。其他也可選擇豆腐、蒸蛋等。

●多色蔬果

蔬果方面建議以「蔬果579」的方式進行，也就是小孩5份，成年女性7份，成年男性9份。嫚嫚營養師表示，蔬果除了有各種不同的維生素、礦物質，更有蔬果特有的各種植化素，國內外皆有不少研究指出，充足的攝取蔬果對於抗病毒、抗發炎、抗氧化都有非常出色的幫助。

且蔬果當中也有膳食纖維，有助調節腸道菌叢生態、增加益菌，使腸道健康，人體有7成的免疫細胞位於腸道周圍，腸道健康免疫力自然就好。也提醒民眾，蔬菜和水果皆有各自的營養，不可互相取代，攝取時應以多色為佳，以利攝取各種不同的植化素。

●充足水分

至於水分攝取也相當重要，嫚嫚營養師表示，身體水分充足有助促進新陳代謝，身體代謝好，便有助於緩解不適。打完疫苗後發燒、流汗等狀況，皆可能使得身體出現體液不平衡、缺水的情況，應留意水分補充。

水分攝取量建議以自身體重乘以40為佳，例如體重若為60kg，一日就喝2400ml毫升/cc，但注意一小時以250~300 ml毫升/cc為佳，避免超過1000 ml毫升/cc，以免加重腎臟負擔。

(圖/今健康提供)

●接種疫苗後宜地中海飲食，菜：澱粉：蛋白質=2:1:1

在飲食整體比例上，嫚嫚營養師建議蔬菜、澱粉、蛋白質以2:1:1的比例攝取為佳，可以「地中海飲食」為主，地中海飲食已連續蟬聯4年最佳飲食方式，其飲食特色就包括了大量的蔬果，以及使用好的油脂，包括了橄欖油、堅果等，蛋白質也以前述提到的雞肉、魚肉等白肉為主，並以其它有助抗發炎的辛香料輔佐，攝取充足的水分，搭配適度的運動，整體而言不論是對術後、施打疫苗後，或是平時日常的健康保養都非常有幫助。

不過飲食調節健康需要時間，通常約三週左右就可以漸漸感受到改變，就和減肥一樣，提醒民眾別求快、急著看見效果，慢慢培養出習慣才是關鍵。