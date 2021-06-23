盛產西瓜的季節來了！你愛吃紅肉還是黃肉呢？隨著天氣炎熱，吃西瓜消暑是可是不少人的妙方，但香甜多汁的西瓜分成紅肉與黃肉，哪一種比較好呢？

●西瓜營養價值豐富 紅肉、黃肉個別好處

防疫在家，營養師高敏敏表示，應多攝取蔬果，例如可吃當季盛產的西瓜。

(圖/營養師高敏敏提供)

●紅肉西瓜:保護黏膜健康、對抗病菌

而紅肉、黃肉西瓜都有各自的好處跟功效，高敏敏指出，紅肉西瓜的維生素A跟C豐富幫助身體抗氧化、增強免疫力，且β-胡蘿蔔素也高，可以轉化成維生素A維持視力、使肌膚水潤，建議想要保護黏膜健康，對抗病菌，可以多吃紅肉西瓜。

●黃肉西瓜:舒緩情緒、熱量較紅肉西瓜低

最近因為疫情人心惶惶、壓力大的，高敏敏建議，可以吃黃肉西瓜，因富含瓜胺酸，可以幫助血管放鬆、舒緩疲勞跟現在的緊張情緒。

此外，黃肉西瓜的瓜胺酸在體內能夠轉換成男士們最愛的精胺酸，且熱量也比紅肉稍低一些。

營養師解析，男性補充精胺酸要吃黃西瓜。(示意圖/Shutterstock)

●吃西瓜適可而止 過量恐致血糖超標

不過，高敏敏提醒，「份量很重要」，一顆西瓜切一切放碗裡 8分滿就是一份水果了相當約60大卡，一天最多2份，若抱一整顆挖著吃，恐致血糖超標、脂肪囤積，反而不利健康，因此吃一份就好，其它扣打吃其他水果，以均衡攝取各種植化素。

值得一提的是，腸胃敏感者、血糖控制者、減肥者，都更要注意份量控制。