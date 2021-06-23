航運股周二（22日）仍是盤面人氣指標，散裝航運的運能受到大宗物資需求成長而吃緊，包括慧洋、裕民、新興、中航等漲勢亮眼，市場關注究竟哪一檔能複製陽明、長榮翻倍漲的走勢？分析師指出，今年各項大宗物資需求持續成長，帶動散裝運輸需求暴天量，值得留意的是，大陸拒買澳洲礦鐵砂，改從巴西進口，大型散裝船載運鐵礦砂較為有利，對於以現貨報價的裕民、新興等以來說，是實質貢獻EPS的大利多。

法人指出，散裝輪運價BDI指數近一周強彈逾2成，創下11年新高，加上新船太少，船噸供給不足，散裝航運市場估計至少將有5年好光景，目前塞港現象仍未完全紓解，影響海上船舶周轉率，在第3季旺季加持下，營運、獲利仍有攀高的空間。

22日盤面上，航海王仍是交投重心，占大盤成交比重約4成左右，散裝族群表現較強，慧洋、新興、中航鎖住漲停，至於貨櫃族群震盪激烈，萬海一度逼近漲停，終場小漲0.8%，遭列處置股的長榮小漲近1%、陽明終場翻黑下跌2.5%。

研調機構推估，鐵礦石、穀物、木材等大宗物資貿易量，今年將超過53億噸，挑戰天量紀錄，對散裝航運運輸需求量增加。

摩爾投顧分析師張志誠表示，在多項大宗物資中，礦鐵砂的貿易有明顯結構性改變，鐵礦砂主要出口國有澳州和巴西，以往大陸從澳州進口鐵礦砂，但近年來兩國關係緊張，大陸改從巴西進口鐵礦砂，由於巴西跟大陸距離遙遠，由大型散裝船載運鐵礦砂較為有利，其交付的船期天數平均可達 40 天，來回載運過程的日租金目前以 BCI 指數的報價統計，對於以現貨報價的裕民、新興等以來說，是實質貢獻EPS的大利多。

張志誠提醒，上市櫃公司財報揭露為一季一次，一般投資人若等到財報出爐才認同投資，往往容易在財報利多時變成追價，這是投資航運股一定要熟知船期落差帶來的獲利遞延效果。