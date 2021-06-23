25部電影，32種生死思考

全台巡迴上百場熱血講師，老年醫學／安寧緩和主治醫師朱為民

以電影故事為綱，延引出醫療現場的生死所見

幫助大家在人生的最後，好好道別，不留遺憾。

平日是安寧醫生，私底下熱愛電影。朱為民醫師在書中引導我們思考25部電影中老年照顧與安寧療護的元素，讓我們學習人生最後階段必需要做的6個功課：

生命自主，預立醫療決定

安寧療護與在宅醫療

如何告知病情

如何面對死亡，處理悲傷情緒

如何用同理心溝通

如何找到自己的生命價值觀

這6道功課從生命自主出發，關照到自己、親友、醫療團隊；讓每一個人在談論生病死亡的時候心裡不會害怕，都能感受到一股溫暖陪伴的療癒力量，好好完成道謝、道歉、道愛、道別的「四道人生」。

【精彩書摘】

這是一本以電影為出發點，思考老年人的照顧、安寧緩和醫療，以及人生意義的書籍。要為這樣的書籍寫序，當然，也要從一部電影談起。

皮克斯的《靈魂急轉彎》（Soul）是近期最好看的一部動畫片，也是二〇二一年奧斯卡的最佳動畫片。基本上，這部電影想要回答兩個問題：

1.你的人生志向是什麼？夢想是什麼？什麼事可以支持你走下去？

2.生命中的小事，如何成為生命的養分？

它的故事非常簡單，主角喬賈德納是一個平凡的音樂老師，卻始終懷抱著成為爵士樂手的夢想。有一天，機會來了，從前教過的學生如今成了職業演奏家，在偶然的機會下，把喬介紹給超級有名的樂團桃樂絲四重奏，擔任鋼琴師的工作。

正式演出就在今夜，喬開心極了，就在他想著：「我的夢想終於要實現了，人生終於出現了意義！」的時候，他不小心出了意外，死了。

死後，喬的靈魂來到了「做骨進修班」（Great Beyond）準備前往天堂，但是他不願意就這樣消失，所以決定逃跑，來到一個叫做「投胎先修班」（Great Before）的地方。

所有準備投胎的靈魂都在「投胎先修班」裡接受訓練，添加自己的個性、喜好、興趣。最重要的，是要了解自己生命中的「火花」。有了火花，才算是一個完整的靈魂，可以準備投胎到人間。

什麼是火花？電影一開始，賈德納說，火花是天賦、熱情與志向，是意識到「我生來就是要……」的那一刻。

賈德納認為，爵士樂就是他生命中的火花，但是直到他遇見了另一個靈魂「22號」，並且跟著她一起回到地球走了一遭之後，賈德納才漸漸明白，火花不一定是指那些天賦、志向的大事，而可能是生命中隨處可見的小事……

電影中有一幕特別動容，賈德納在夜裡一個人彈著鋼琴，想起他過往的生活，想起小時候媽媽幫他洗澡、爸爸帶他一起聽音樂；想起他愛吃的披薩和派；想起他喜歡剪完頭髮清爽的那一個瞬間；想起他喜歡的工作、教過的學生；想起他小時候騎腳踏車感受到風的瞬間；想起坐在捷運上看著夕陽的餘暉；想起爸爸老了，他們坐在一起彈琴；想起和媽媽一起站在沙灘上，讓海水沖刷著他們的腳。

電影演到這一幕，我在電影院淚流滿面。我想我們都曾經有過這樣的經驗，看了一部電影，覺得被提醒了，被叫喚了，觸動了我們記憶中的某一根神經，某一組和弦。看到這裡，我們才會明白，珍惜生命中發生的各種事情，就是每個人獨一無二的火花。

看電影這件事，也許也是提醒我們生命中有許多火花的一種方式。

我很幸運，從小，媽媽就帶著我看電影。

我們是一個三口的小家庭，父親忙著工作賺錢養家，母親負責我的教育和陪伴。媽媽有一個興趣，就是看電視劇、看電影。因此在我小時候，那個電視只有三台的年代，每天晚上我就跟著她坐在電視機前面看八點檔，八點檔之後是九點的單元劇，然後是十點的外國電影時間。

媽媽說，在我兩三歲的時候，她就帶我到台中的日新大戲院去看電影。上了國中之後，每個禮拜總有一天晚上，媽媽騎著摩托車，我坐在後座，穿梭在台中大大小小的電影院之間。日新、親親、萬代福、1+1影城……我們總是在開演前去買爆米花、可樂，然後度過一個美好的夜晚。直到住家附近開了一家大衛影城，看電影變得更方便了，有時候我會騎著腳踏車，自己去看電影。

爸爸不太參與我跟媽媽的電影活動，但是在非常偶爾的狀況下，我們三人會一起去看。我記得跟爸爸在台中的萬代福影城一起看了尼可拉斯凱吉主演的《絕地任務》，在岡山的中正堂看了哈里遜福特主演的《空軍一號》。小時候，跟爸爸的互動比較少，但是跟他一起看的電影，我都記得。

念高中的時候，班上大家都在討論的漫畫是《新世紀福音戰士》，而最為人知的電影，應該是《鐵達尼號》。我記得，《鐵達尼號》我去大衛影城看了三次。在九〇年代，我不知看了多少電影，而那些電影也形塑了我成長中的許多價值觀、對人的敏銳度、對情緒的理解，更重要的是，電影讓我走向醫學這條路。

高中的年代，不知道未來的方向在哪裡，於是看了很多跟醫學相關的電影。《睡人》是描寫巴金森氏症病人的故事，《羅倫佐的油》是講罕見疾病，《心靈點滴》描述一個醫師為什麼要會走上醫師這條路……因為電影有情節，有人物，所以更能讓人了解藏在電影背後的醫學相關理論。

這本書，我選了二十五部電影，用老年醫學和安寧緩和醫師的角度來詮釋它們，並且加入了許多病人的故事。每一部電影我都很喜歡，我也從每一部電影中萃取了老年人照顧的相關知識，希望大家能從電影以外得到更多的收穫。

這本書的完成，要謝謝我的家人，特別是我的母親，用電影和無盡的愛教育了我，滋養了我的生命，讓我成為現在的樣子。

我記得，上了大學開始交女朋友之後，我也會跟當時的女友（現在的老婆）一起去看電影。我跟太太第一次約會看的電影是《他不笨，他是我爸爸》，一部描寫弱智父親照顧女兒的電影，在內湖的哈拉影城。如今，我們也有了兩個自己的小寶貝，相信有一天，我們會帶他們一起進電影院，體會那些美好的故事，與生命的火花。

(本文摘自《走過道謝、道歉，可以無憾道愛、道別》/商周出版)

【作者簡介】

朱為民醫師

一九八三年生，台中市人。

現任臺中榮總健康管理中心主任、陽明交通大學醫學系講師、台灣在宅醫療學會理事、中華民國環境職業醫學會副祕書長。家庭醫學／安寧緩和／老年醫學／職業醫學／肥胖醫學專科醫師、2016 TEDxTaipei 講者。畢業於國防醫學院醫學系、中山醫學大學醫學研究所博士班，現就讀臺灣大學健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班。喜愛閱讀、音樂、電影及戲劇，多元關注台灣高齡化及善終議題。著有《預約，好好告別》、《人生的最後期末考》、《故事力：TED專業講者親授，職場簡報、人際溝通無往不利》（合著）。

在照顧老年人與安寧病房服務的過程當中，陪伴過許多病人及家屬走過生命的幽谷，也看過許多悲歡離合。相信每一個生命故事的背後，都會對社會上的每一個人有不同的啟發。更希望協助熟齡族群，在人生後半場的每個階段，都能擁有選擇的權利。

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