《血觀音》是二〇一七年金馬獎最風光的影片，榮獲了最佳影片、最佳女主角以及最佳女配角等多項大獎。我也在那年抽空去戲院看了這部片子，實在過癮。無論是劇本轉折、場景設定、角色刻劃都實在太到位、太流暢，是一部非常「接地氣」的高品質作品，得獎當之無愧。

只是，我身為一個安寧醫師，看到劇中牽涉到與本業相關的一點蛛絲馬跡，難免會柯南上身地放大檢視，忍不住要跳出來大聲疾呼。因此，以下有些論述要請《血觀音》影迷多多包涵。

（以下有大雷，不喜勿入）

●棠夫人的「預立醫療決定」

在片中，年事已高的棠夫人生命垂危，她不希望自己太痛苦，所以事先做了「預立醫療決定」。醫師把棠夫人的預立醫療決定拿給她的女兒棠真，並且跟她說：「棠夫人之前表示，希望做『不積極的急救措施』……」

沒想到，棠真毫不猶豫地把棠夫人的預立醫療決定撕掉了。她走到床邊，握住棠夫人的手，意味深長地看著媽媽說：「長命百歲，萬年富貴。」

我在電影院裡並沒有對棠真的行為感到驚訝，腦中反而一直停在醫師講話的畫面，心中在想：到底什麼是「積極」？什麼又是「不積極」呢？

二〇一七年末，我在中部某所大學，我所舉辦的「人生最後期末考」十所大學巡迴公益演講正邁入尾聲。演講一如往常得到許多迴響。在結束後的聽眾發問時間，一位白髮蒼蒼的老先生舉手問：

「朱醫師，謝謝你的演講，我的女兒在兩年前，因為大腸癌，走了。她走之前，接受了開刀、化療、標靶治療，吃了各式各樣的藥物，實在太痛苦了。因此到了最後，我跟太太決定簽下『放棄急救』同意書，讓她好走。聽完你的演講，讓我想起她，我覺得我做的是對的……」

老伯伯說到這已經哽咽到不能再說了，台下響起溫暖的掌聲，我也謝謝他的分享。

只是，到了演講結束後，我還一直停留在老爺爺的話語中，內心思考：到底什麼是「放棄」？什麼又是「不放棄」呢？

●什麼是「積極治療」？

醫學上的治療有很多種，像是所謂的「治癒性治療」，也就是可以把疾病治好的治療方式，像是手術、化療、抗生素等。比方說，得了盲腸炎，開刀多半可以治療。身體某處被細菌感染，使用抗生素也是對症下藥。

另外，還有「支持性治療」，也就是說這些治療無法治癒疾病，但是可以讓我們的身體處在較好的狀況之下，不會因為疾病而過於不舒服，因此也會有更多空間可以接受治癒性治療。像是症狀控制的藥物、氧氣等等。比方說流感，大家都知道要吃克流感抵抗病毒，但是不會因為這樣而不吃止咳、化痰或退燒藥，因為吃了這些藥會讓身體比較舒服。

而「緩和性治療」指的是得到末期疾病，面對死亡的時候需要的治療，可以減緩身體、心理、心靈的不舒服，像是疼痛、恐懼、絕望的感覺等等，都必須透過各種不同的治療方式，讓病人擁有更好的生活品質。比方說，可能沒有任何藥物可以有效治療癌症末期病人面對死亡的恐懼，但是如果有受過專業訓練的心理師願意花時間與病人聊聊，恐懼就能有個出口。

親愛的朋友，我想請問您，以上幾種治療之中，哪些屬於「積極治療」？哪些又是「放棄治療」呢？

●放手，不是不積極，更絕不是放棄

治療的目的，是為了健康。在「治癒性治療」有發揮空間的時候，醫護人員會全力以赴，用所有手段治癒病人的疾病。而有時候在努力過後，治癒性治療再也無計可施，病人一樣需要醫療關注，這時就需要「支持性治療」和「緩和性治療」介入。因為，無論在何時，我們都希望病人活得更好一點，不是嗎？

所以，無論是「治癒性治療」、「支持性治療」或「緩和性治療」，都是「積極治療」！不希望接受急救措施，而希望採取比較緩和的治療也並非「放棄」，只是在疾病的不同過程中，治療的「方向」不同而已。

《血觀音》的片尾，飾演姊姊的棠寧對妹妹棠真說：「要活得像個人樣。」

我不禁心有同感，所有醫學上的治療，不也正是希望所有的病人都能夠有機會像一般人生活著嗎？醫護人員每天心中所繫的，就是希望每個病人都能擁有正常的生活品質，無論是感冒的患者，還是癌末的病人。

「要活得像個人樣。」為此，我們時時積極著。

血觀音／楊雅喆導演／台灣／二〇一七

(本文摘自《走過道謝、道歉，可以無憾道愛、道別》/商周出版)

【作者簡介】

朱為民醫師

一九八三年生，台中市人。

現任臺中榮總健康管理中心主任、陽明交通大學醫學系講師、台灣在宅醫療學會理事、中華民國環境職業醫學會副祕書長。家庭醫學／安寧緩和／老年醫學／職業醫學／肥胖醫學專科醫師、2016 TEDxTaipei 講者。畢業於國防醫學院醫學系、中山醫學大學醫學研究所博士班，現就讀臺灣大學健康政策與管理研究所高階經營碩士在職專班。喜愛閱讀、音樂、電影及戲劇，多元關注台灣高齡化及善終議題。著有《預約，好好告別》、《人生的最後期末考》、《故事力：TED專業講者親授，職場簡報、人際溝通無往不利》（合著）。

在照顧老年人與安寧病房服務的過程當中，陪伴過許多病人及家屬走過生命的幽谷，也看過許多悲歡離合。相信每一個生命故事的背後，都會對社會上的每一個人有不同的啟發。更希望協助熟齡族群，在人生後半場的每個階段，都能擁有選擇的權利。

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