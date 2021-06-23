你的保險公司，財務結構健全嗎？獲利能力是否足夠？把未來一生的財務和人身風險託付給保險公司，他們是否能秉持公平待客原則，陪伴你度過接下來的人生？

數字會說話。但密密麻麻的數字放在官網上，你真的看得懂嗎？除了業績保費、市占率，還有哪些數據，更能精準檢視一家保險公司的體質？而這些數字背後，又代表什麼意義？

七大指標檢視壽險公司

2020年壽險本國公司有19家，外商分公司3家，合計22家。本文透過負債占資產比、資本適足性、身故保障額度、投資報酬率、繼續率、理賠訴訟率，以及公平待客原則共7大指標，一一檢視本國壽險公司。

負債占資產比

負債占資產比的比率愈低，代表保險公司應付經營風險的能力愈高。2020年壽險業的總資產，來自保戶的部分高達81.97％（保險負債／資產總額），來自股東的自有資金僅7.93％（業主權益／資產總額）。

隨著主管機關對保險公司財務結構的要求日漸嚴格，壽險業這幾年頻頻增資以厚實資本實力。2020年壽險業的負債比，創下近十年新低，比2019年的93.43％，下降1.37％。2020年負債比最高的是宏泰人壽，最低的是以健康險為商品主力的國際康健人壽。

資本適足性：RBC＆淨值比

壽險公司承接來自保戶的風險轉嫁，透過「風險基礎資本」RBC和淨值比，可具體檢視壽險公司是否有足夠的清償能力，也就是所謂的「資本適足」。2020年受全球金融環境變化的影響，國內壽險公司的淨值快速縮水。根據最新公布的2020年下半年RBC和淨值比，以宏泰人壽的狀況最令人擔憂。

宏泰人壽2020下半年RBC未滿200％，屬於「資本不足」，雖然淨值比已經從2020上半年的1.88％力挽狂瀾拉回2.78％，但仍未達到3％以上的安全範圍。

直到今年2月，宏泰人壽終於完成19.5億元現金增資，自結資本適足率達207.87％，淨值比達3％，暫時脫離危機。去年下半年RBC未達200％的臺銀人壽，也於今年3月增資110億元，自結資本適足率逾300％，回歸法定標準。

身故保障額度

「保險保障」是近年來主管機關最重視的議題，尤其在國人「死亡給付」普遍偏低的狀況下，各壽險公司的身故保障額度，更備受各界重視。

若以新契約平均保額來分析，2020年身故保障額度超過200萬元的壽險公司，由高至低依序為合作金庫、保德信國際和安聯。其中，合作金庫和安聯的主力商品都是投資型保單，保德信2020年在投資型商品的占率也高達3成，投資型壽險保額採自然費率，愈年輕投保，就愈有機會以「低保費」換得「高保障」，這也是這些公司近年來身故保障額度都較高的原因。

投資報酬率

2020年壽險業可運用資金為28.66兆元，創近四年來新高，其中投資項目以海外投資占比最高，達64.73％，其次為有價證券22.16％，而不動產也有5.17％，資金運用率超過100％。

2020年本國壽險公司的投資報酬率，保誠人壽以7.33％傲視同業，繼2019年的9.33％，再度拿下本國壽險公司投報率之冠。

其他壽險公司的投報率則普遍落在2～4％之間，2019年排名第十的富邦，2020年則衝到第二，投報率直逼4％，表現搶眼。

保單繼續率

人身保險大多為長年期契約，解約件數愈少，繼續率就愈高，表示保戶對該保單的認同，因此，保單繼續率可視為招攬品質的重要指標。一般觀察保單繼續率的時點，在第一年末（13個月）及第二年末（25個月）。2020年壽險保單第13個月繼續率平均為96.99％，25個月平均為91.59％。

在14家本國公司中，13個月繼續率高於98％的公司，包括臺銀、中國、全球、合作金庫、新光、國泰、保誠，以及南山；低於95％的則是國際康健和宏泰。

而25個月繼續率高於98％的就只有臺銀一家，高於96％的則有中國（97.77％）、合作金庫（96.16％）、南山（96.63％）、台灣（97.71％）；掉到90％以下的則有宏泰和國際康健。

理賠訴訟率

理賠訴訟率愈高，表示保戶與壽險公司對簿公堂的情況愈高。2020年理賠訴訟率高於萬分之1的本國壽險公司有第一金、合作金庫，以及中華郵政。不過因為這3家公司的理賠件數都低於1萬件，在分母小的狀況下，整體理賠訴訟率就容易衝高。

理賠訴訟率低於萬分之0.1的本國壽險公司有2家，為三商美邦和國泰。三商美邦近3年的理賠訴訟率表現都在前段班，2018年為萬分之0.13，2019年則只有萬分之0.05。國泰雖然理賠訴訟件數最多，但在業務量龐大、申請理賠件數墊高的狀況下，整體理賠訴訟率不到萬分之0.1，2020年排名第2。

本文作者: 編輯部

(本文摘自《現代保險雜誌389-390期》)