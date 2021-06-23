王室歷史學者雷希（Robert Lacey）說，自從菲立普親王（Prince Philip）的葬禮後，威廉王子和妻子凱特就沒和哈利坐下來好好說過話，因為他們很怕，談話的細節會外洩。
據《每日郵報》（Daily Mail）22日報導，4月威廉，凱特和哈利離開溫莎城堡（Windsor Castle）的葬禮會場時，彼此互相交談，關係似乎出現轉機。據信後來威廉與哈利不但說了話，後來還和父親查爾斯談了約兩小時。
原本大家以為，哈利和梅根在接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的爆炸性專訪後，終於出現和家人修復關係的契機。不過，雷希在《兄弟之戰》（Battle of the Brothers）的更新版書中說，最後對話並未進行，因為威廉夫婦擔心，對話的內容會外洩。
據雷希說，凱特和威廉告訴朋友，由於不管跟哈利說什麼，最後都會直接傳到梅根耳裡，進而透過歐普拉，或是梅根夫婦的其他網路外洩，因此他們看不出這樣做還有什麼意義。據說結果查爾斯返回威爾斯（Wales）的家，而凱特和威廉則回到肯辛頓宮（Kensington Palace），哄小孩上床睡覺。
而凱特夫婦會擔心，其實是因為在歐普拉的專訪3月7日播出一陣子後，哈利終於和哥哥威廉，還有父親查爾斯打破僵局，進行了極私密的對話。可是才短短幾小時後，梅根的記者朋友金恩（Gayle King）就上哥倫比亞廣播公司（CBS News）晨間節目爆料，直指對話「沒進展」。
此外，雷希還說，葬禮那天無論是安妮公主，或是威塞克斯伯爵夫人蘇菲（Sophie Wessex）都沒公開和哈利交談，是因為她們很氣哈利夫妻接受專訪時所表現出的算計和冷酷。
文章來源：Kate and Prince William did NOT talk to Prince Harry after Prince Philip's funeral because they feared details would 'go straight back to Meghan to be leaked out via Oprah Winfrey or some other tentacle of the Sussex network' says royal historian
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