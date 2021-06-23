據說自從菲立普親王的葬禮後，威廉和凱特就不敢和哈利多說些甚麼，以免談話內容外洩。

王室歷史學者雷希（Robert Lacey）說，自從菲立普親王（Prince Philip）的葬禮後，威廉王子和妻子凱特就沒和哈利坐下來好好說過話，因為他們很怕，談話的細節會外洩。

據《每日郵報》（Daily Mail）22日報導，4月威廉，凱特和哈利離開溫莎城堡（Windsor Castle）的葬禮會場時，彼此互相交談，關係似乎出現轉機。據信後來威廉與哈利不但說了話，後來還和父親查爾斯談了約兩小時。

原本大家以為，哈利和梅根在接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的爆炸性專訪後，終於出現和家人修復關係的契機。不過，雷希在《兄弟之戰》（Battle of the Brothers）的更新版書中說，最後對話並未進行，因為威廉夫婦擔心，對話的內容會外洩。

據雷希說，凱特和威廉告訴朋友，由於不管跟哈利說什麼，最後都會直接傳到梅根耳裡，進而透過歐普拉，或是梅根夫婦的其他網路外洩，因此他們看不出這樣做還有什麼意義。據說結果查爾斯返回威爾斯（Wales）的家，而凱特和威廉則回到肯辛頓宮（Kensington Palace），哄小孩上床睡覺。

而凱特夫婦會擔心，其實是因為在歐普拉的專訪3月7日播出一陣子後，哈利終於和哥哥威廉，還有父親查爾斯打破僵局，進行了極私密的對話。可是才短短幾小時後，梅根的記者朋友金恩（Gayle King）就上哥倫比亞廣播公司（CBS News）晨間節目爆料，直指對話「沒進展」。

此外，雷希還說，葬禮那天無論是安妮公主，或是威塞克斯伯爵夫人蘇菲（Sophie Wessex）都沒公開和哈利交談，是因為她們很氣哈利夫妻接受專訪時所表現出的算計和冷酷。