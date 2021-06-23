清明節、兒童節連假第一天上午就傳出由樹林開往台東的太魯閣四○八車次，在行經清水隧道前五十公尺處，撞上從鐵軌上方邊坡滑落的工程吊卡，發生嚴重出軌意外，造成四十九死、二○○多人輕重傷，是近六十年來台灣鐵路史上最慘重的火車意外。

這件造成二○○多人傷亡的鐵路重大事件發生之後，「坐火車有什麼保險？」也成為民眾很關心的問題。到底這樣的事故發生後，有多少保險可以發揮保障功能？

坐火車有風險有保險 旅客保障知多少

在這次事故當中，被討論較多的是火車本身的保險問題，尤其是火車的旅客運送責任保險。這次「鐵路旅客運送責任保險」的主簽單公司國泰世紀產物保險公司總經理陳萬祥表示，台鐵所投保的旅客運送責任保險的金額，每一人死亡／失能最高二五○萬元、重傷一四○萬元、醫療給付最高四○萬元，而每一事故的理賠限額是二億元、保險期間累計的最高賠償金額則是八億元。「依過往的經驗來看，這次事故的理賠金額應該會超過二億元，如果超過的話，超過的部分就必須由台鐵自行負擔。」陳萬祥說。

對於一般保單較少看到的「重傷」項目，陳萬祥補充表示，鐵路旅客運送責任保險是承保台鐵依《鐵路法》規定所應負的賠償責任，以及依《鐵路法》另訂的「損害賠償與補助費發給辦法」，而該辦法除了死亡與傷害外，還列出重傷項目，並規定賠償金額是一四○萬元，其中重傷的定義為刑法第十條的規定。因此，陳萬祥說，這次受傷乘客中若有符合重傷情況者，就可獲賠一四○萬元，不過仍須依實際的醫療診斷而定。

金融監督管理委員會保險局產險監理組組長陳映秀則補充表示，除了火車之外，一樣適用《鐵路法》規定、也是鐵道運輸的高鐵，以及大眾捷運等，也都必須依法投保旅客運送責任保險，以保障乘客大眾的權益。至於投保的額度，則由各事業單位就自身的狀況與需求投保。

不論是旅客運送責任險或強制車險，保險公司依約給付的金額都不等於投保單位所應負擔的賠償責任。對於這次事故造成的嚴重死傷，台鐵應該承擔多少賠償金額，仍待釐清與確認。

天外飛來橫禍 工程吊卡索命誰賠？

花東是國旅重鎮，火車也是往返花東最重要的交通工具，旅遊業對於搭乘火車的旅客是否也會提供保險保障？五福旅行社協理林繼勝表示，不論是團體旅遊或個別旅客旅遊，旅行社依法都必須投保旅行業責任保險，目前法令規定最低的投保金額，每一意外死亡是二○○萬元、意外醫療是二十萬元。因此，這次傷亡的民眾當中若有人是參加旅遊團，就能從旅行業責任保險中得到一些保障。

而這次出軌事件的元兇是一輛停在邊坡的工程車，據了解該車有保強制車險，對於造成太魯閣號的重大傷亡，強制車險會理賠嗎？陳映秀表示，這次事故是符合《強制汽車責任保險法》所規定的汽車交通事故（指使用或管理汽車致乘客或車外第三人傷害或死亡的事故），因此強制車險會啟動理賠。在理賠額度方面，依目前規定每一人死亡是二○○萬元，失能給付分為十五個失能等級，最高也是二○○萬元，而醫療給付上限是二○萬元。

從粗估的保險理賠金額來看，不論是鐵路旅客運送責任保險或強制汽車責任保險，總賠償金額都上億元，前者更是超過二億元的給付限額，對於如此龐大的賠款金額，一家產險公司有能力自行承擔嗎？對此，陳萬祥表示，由於產險公司所承擔的保額往往非常龐大，因此都會安排同業共保和再保險，「像這次台鐵的事故，我們除了有再保險外，還透過十三家本國產險公司共保，國泰世紀產險承擔的比例是二○．七％，約五分之一，雖然這次賠款金額較高，但仍控制在可承擔的範圍內。」。

「強制車險也有共保的機制，六○％是由同業共同承保，也就是說，簽單公司僅承擔四○％的責任，所以這次承保肇事工程車的明台產險公司，在給付賠款後，仍可從同業共保部分獲得六成的攤賠。」陳映秀補充說。

四十九死、逾二百傷慘劇 有多少保險張開保護傘？

這次事故的保險理賠中，除了旅客運送責任險與強制車險外，最引起矚目還有刷卡買票附贈的旅平險。根據金管會統計，這次有九位罹難乘客是使用信用卡買票，合計可獲得高達一．五億元的保險理賠。對於只要一個簡單的動作就能獲得高額保障，民眾使用的比例卻不高？產險公會傷害險與健康險委員會主任委員呂俊逸表示，一般民眾搭乘國內交通工具還是習慣用現金，不過隨著使用APP購票的情況增加，因為APP都是透過信用卡扣款，所以未來這方面的使用率應該會越來越高。

保險理賠雖是事後的補償，但總是能在災難發生後，發揮照顧傷亡者及其家屬經濟生活的功能。在這次重大意外事故中，陳映秀表示，除了鐵路旅客運送責任保險、肇事工程車的強制車險外，民眾自行投保的各種人身保險、產險傷害險、旅遊險、信用卡保險、學生保險及微型保險等都有含括。而在人數方面，根據各產壽險公司統計，有二一七位是保險公司保戶，其中有四十五位保戶身故、一六九位受傷，保險覆蓋率超過八成，而初估總理賠金額更高達七億八千多萬元。

本文作者: 編輯部

(本文摘自《現代保險雜誌389-390期》)