來到坐落蔚藍花東縱谷的台版「霍格華茲」五星級城堡飯店。隱身山巒迷霧中，占地2萬坪，有著與日本「有馬溫泉」齊名的淡黃色「黃金湯」，宛若歐洲小鎮的別墅區，全台最高、挑高27米的神祕壯闊大廳，甩尾賽車、創意市集、水樂園、森林迷宮、賞花步道，更主打親子度假與寵物友善，如此高規格、住1晚最高38萬元的頂級度假村，竟然也暗藏風險？

關於「花蓮霍格華茲」的小秘密，快跟著【危險糾察隊】來看看！

一秒到歐洲！ 台版｢霍格華茲｣藏危險？

台北老字號飯店集團，斥資60億插旗東台灣，打造一晚定價上看38萬元的頂級度假村，但如此高規格的軟硬體，就能跟「安全」劃上等號嗎？跟著【危險糾察隊】來找出疏漏的危險！

專攻金字塔頂端 保障卻低空飛過?!

民眾在飯店消費住宿，享有什麼保障？

據交通部規定，旅館業（包括飯店、民宿、商旅等）都須強制投保公共意外責任險，基本保額為每一人傷亡200萬元、每一事故傷亡1000萬元、每一事故財損200萬元、保險期間總保額2400萬元。

要注意的是，這項規定今（2021）年3月改版了！每一人傷亡提高為300萬元、每一事故傷亡1500萬元、每一事故財損維持200萬元、保險期間總保額也拉高至3400萬元，預告期2個月，預計年中正式上路。若業者未依規定投保，可處3萬～50萬元罰鍰，得廢止營業執照或登記證。

除交通部外，各縣市政府也針對轄區內的旅館業，設有不同的投保標準。比如台北市的旅館業投保公共意外責任險，最低保額就高於交通部規定，每一人傷亡600萬元、每一事故傷亡3000萬元、每一事故財損300萬元，保險期間總保額為6600萬元，但客房多於100間的旅館則須達1億3200萬元。

另如花蓮縣政府，並未針對旅館業設下更高的保額標準，因此旅館的公共意外險的投保金額，往往就是比照交通部規定辦理。

那麼，專攻金字塔頂端客的G飯店，保障有沒有跟著升級呢？

根據本刊調查，位於花蓮縣的G飯店，公共意外責任險投保金額均比照法定最低額度，每一人體傷300萬元、每一事故體傷1500萬元、每一事故財損200萬元，唯總保險金額高於法定標準，來到5000萬元。

公共意外責任險Q&A

Q1.如何知道，飯店有沒有依法投保？

有些飯店會在接待櫃台等明顯位置，張貼公共意外責任險保單，或公布投保的金額，讓消費者安心，這是比較積極主動的做法，民眾也可以此作為挑選飯店的準則；但其實法規並未強制飯店業須公開相關資訊，民眾可以主動詢問。

Q2.在飯店內受傷，如何請領保險金？

民眾在飯店內發生意外事故遭受損害，就有權利直接向飯店請求賠償，因為《消費者保護法》規定，飯店、餐廳、公共遊樂場所的經營者，就算已盡告知提醒義務，仍不能免除賠償責任，也就是採「無過失責任」。

實務做法上，飯店須先知會保險公司，共同處理賠償事宜，確認賠償的項目與金額；但若保險公司不同意賠償項目或金額，通常飯店為了維護信譽會先認賠，再自行與保險公司協商。

程序上，有飯店先賠償受害民眾，保險公司才賠付給飯店（被保險人）的情況；也有飯店簽署同意書後，由保險公司直接賠付受害民眾的做法。

Q3.發生地震，旅客被倒塌的機器壓傷，有保障嗎？

公共意外責任險，不承保因颱風、地震、洪水或其他天然災害造成的損失，飯店須另外投保天災責任附加條款。

Q4.萬一傷亡人數過多，會不會影響每人應得的賠償？

每一次保險事故的賠償責任，保單都會設有賠償上限。若該次事故的傷亡人數過多，累計的賠償金額超過一次事故的保額時，就會影響到每位傷亡者獲得的賠償金額。

假設每人傷亡保額200萬，每次事故上限1200萬元，當死亡人數為5人時，每人最高可獲賠200萬元；但若死亡人數為10人時，實務上會先視個別賠償金額之總和，是否超過1200萬元，如超過時，通常會以一次事故1200萬元的比例，賠償給10位受害者。

搶住最美民宿 別忘確認這2件事！

國內旅遊大爆發，價格親民、環境又優美的民宿，也成為許多旅客的第一選擇，但訂房前，不能只看裝潢美不美，「合格民宿登記」、「投保公共意外責任險」這兩件事缺一不可。

至於民宿投保公共意外責任險保費如何？以新規定的最低投保標準（每人傷亡300萬元…）為例，一般民宿一年保費約4000～7000元左右，使用面積越大則越貴。

消費者若住到未合法登記的民宿或日租套房等，業者幾乎不會依法投保，若不幸受傷恐求償無門，因此訂房前，務必睜大眼看清楚。

本文作者: 編輯部

(本文摘自《現代保險雜誌389-390期》)