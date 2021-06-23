福斯貝里 和 伊沙克 是瑞典的進攻泉源（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-E組】[波蘭@瑞典(中立場地)][06/24(四)00:00][編號577]

瑞典的打法實而不華，在擊敗了斯洛伐克之後在小組排第一，處於晉級16強淘汰賽的極佳位置，掌握了出線機會。瑞典講求團隊合作精神，在沒有伊布拉希莫維奇 Zlatan Ibrahimović 在陣的狀況下每個球員都為了國家及其他隊友傾盡全力比賽。[11]伊沙克 Alexander Isak 在前鋒線上起了牽制的作用，[10]福斯貝里 Emil Forsberg 於中場控制比賽節奏以及組織攻勢也很流暢。表現最穩健的是後防球員，目前兩場比賽都沒有丟球，防守球員都很集中精神在防務工作上。

來到最後一場分組賽瑞典的防線需要看管德甲最佳射手 [9]萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski，雖然波蘭的球員們沒有像拜仁慕尼黑的隊友那樣多的傳送到他腳下，但他對賽西班牙時頭槌頂進一球腳十分精彩，能有更多的支援之下相信他會有更多進球。

波蘭需要取勝才會有機會晉級下一階段，[20]彼得·傑林斯基 Piotr Zielinski 及 [14]基列治文 Mateusz Klich 須得要為 萊萬多夫斯基 創造出機會，但瑞典的防守紀律很高不會輕易走漏機會。瑞典只要取得和局也可以晉級，所以預計本場將會打成平手。[和/0:0]

莫雷諾 對波蘭錯失了一球十二碼（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-E組】[西班牙@斯洛伐克][06/24(四)00:00][編號578]

西班牙於本屆歐國盃表現只屬一般，在面對瑞典及波蘭的比賽控球時間佔盡了優勢，但最終只能創造出1個進球以及2場告局。而對上波蘭的比賽時錯失了多個進球機會，本場面對斯洛伐克將會有更壓力。[7]莫拉塔 Álvaro Morata 以進球來反駁部份球迷對他的抨擊，[9]莫雷諾 Gerard Moreno 沒有打進十二碼球可能會影響到信心，但先發位置應不會有變。費蘭·托雷斯Ferran Torres 應該要以先發姿態上陣。

斯洛伐克戰勝波蘭之後，第二場面對瑞典的表現差天共地，整場比賽沒有一次射門是中門框，看來策略會是守平對手，而本場比賽策略一樣的話也會是著重在防守上，先放棄進攻。西班牙應會跟前兩場分組賽一樣取得大部份的控球時間，但絕對不可再次錯失太多進球機會。預計西班牙將可小勝斯洛伐克晉級16強。[西班牙勝/2:0/2:1]