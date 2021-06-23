47歲前台北市議員童仲彥（阿童），日前爆出將下海拍AV，昨(22日)深夜他也在臉書進一步證實消息是真的，「6/28要開記者會公布番號，他們迅雷不掩耳發採訪通知了。」成人平台SWAG透露這是台灣第一支以防疫為主題的AV，政治圈出身的童仲彥不僅會有許多大尺度演出，更公布女主角為人氣Swagger露娜。

由童仲彥首次下海的AV《居家隔離性愛學》將在本月28號發布，SWAG透露童仲彥在片中展現驚人好體力，不僅全程親自演出，還有大尺度全裸畫面，與女主角完美示範在疫情期間如何維持 1.5 公尺安全社交距離的空氣性愛，強調畫面絕對火辣到讓大家驚豔。

童仲彥曝光現場拍攝照，網友大讚真男人。(取自童仲彥臉書)

童仲彥早前向鏡週刊透露，自2018年宣布退選後，就有不少片商找上門，有人想要他演出，也有人想叫他寫劇本，但一直到他最近有很多包括多元性平等理想想實現，才點頭答應下海拍片，同時也透露交往2年的女友不但不吃醋，還對他很支持，每天做菜給他吃，讓他維持健壯好身材。

童仲彥與SWAG甜心露娜首次合作。(SWAG提供)

女主角是SWAG甜心露娜。(SWAG提供)

童仲彥昨日深夜亦在臉書PO出拍攝現場照，證實將在本月28號開記者會公布番號，吸引大批網友留言「很好奇女主角是誰」、「會不會是夢夢當女主角？」、「了不起支持」、「了不起自己拍」、「了不起，童家皮鞭」。