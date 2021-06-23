衛福部長陳時中（中）、農委會主委陳吉仲（右）23日前往巡視台北市第一果菜市場。（杜宜諳攝）

有攤商對著陳時中（右）高喊我要打疫苗。（杜宜諳攝）

而面對媒體詢問，陳時中則不發一語快步上車。（杜宜諳攝）

北市近日爆發台北農產運銷公司「群聚」感染風暴，而衛福部長、也是中央疫情指揮中心指揮官

陳時中、農委會主委陳吉仲23日在北農董事長黃向羣、總經理翁震炘陪同下，前往巡視台北市第一果菜市場，並在翁震炘詳細解說中，清楚瞭解北農現況。

在行經果菜市場內部時，有攤商對著陳時中高喊部長辛苦了，亦有攤商對著陳時中喊著我要打疫苗，陳時中聞言，皆揮手以對。

在巡視過程中全然未見北市府人員；而面對媒體詢問，陳時中則不發一語快步上車。

而據衛福部醫福會執行長王必勝在臉書表示，今凌晨四點，與陳時中指揮官與陳吉仲主委前往北農第一市場、第二市場及新北市三重果菜市場，主要是到市場視察感染管制相關措施以及北農群聚熱區分佈。對於市場作業流程、工作人員作息、出入動線管理…的詳細實地了解，才能規劃有效務實的疫情防堵策略。

王必勝說，目前北農群聚的處理，仍由黃珊珊副市長率領的市府團隊持續進行中，相信以台北市相對充足的各種資源及優秀人才，應該可以將這個疫情控制好，也謝謝他們的辛苦努力。如果有需要之處，中央疫情指揮中心也會隨時支援協助。

王必勝強調，面對群聚事件，我們必須用謙卑的態度及戒慎的心情來看待每次的挑戰。疫苗是長期控制的好武器但不是萬靈丹。已發生的疫情還是要靠「疫調、隔離、篩檢、分流」這些基本動作，高效率但務實有耐心的作為，才能一層一層的解除威脅。