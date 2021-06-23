全台自五月十九日進入三級防疫警戒後，內需消費及觀光旅遊等產業嚴重受創。所幸疫情高峰期似已度過，政府各部門雖未對警戒是否降級達成共識，但無論如何，經濟部門一定要對確保製造業動能及重啟消費成長有所規畫，並讓企業有所遵循。

去年台灣經濟表現亮麗，在全球多數國家陷入嚴重衰退時，猶能保持正成長；今年首季成長率高達八．一六％，全年預估有希望上調超越五％。

遺憾的是，五月疫情再起，中斷了樂觀的情緒。三級警戒下，大型活動取消，日常性的聚眾活動亦被禁止，諸如結婚不宴客、喪禮不公祭等；對一般民眾的生計及生活影響更大者，如餐飲業一律外帶、賣場加強人流管制，至於休閒娛樂場所的關閉，就更不在話下。

管制雖未如歐美去年封城、鎖國禁令那般嚴厲，但對經濟的衝擊也夠大了，內需消費、餐飲和觀光相關的店家，有些業績下跌八至九成，更有直接「歸零」者。

慶幸的是，台灣工業生產、製造業很爭氣，守住了一片天；雖然一度因為京元電子苗栗廠爆發群聚感染，牽連附近其他廠商，讓電子產業供應鏈拉警報，但在全面篩檢下，未蔓延影響太多廠商，對整體出口也沒有造成不利的影響。五月出口三百七十四億美元，為歷年單月新高，年增率更高達三八．六％。

坦白說， 政府只要與企業合作，力保讓工業生產、製造業出口等都能正常運作，經濟至少就不會太差，因為台灣是出口導向經濟體，出口占整體經濟一半以上，只要出口不受影響，就能帶動大部分經濟正常運作。

參考歐美的經驗可發現，各國幾乎都歷經數度封鎖、開放、再封鎖、再開放的過程。我們當然反對只為經濟因素過早開放，但同時認為不必要的封鎖扼殺經濟，也屬不當，因為扼殺的不是經濟數據而已，而是許多民眾的生計。

因此，須擬定讓內需服務業重啟的計畫。如果確診人數明顯減少，可以從疫情輕微、確診人數極少的縣市開始，例如放寬餐飲業不能內用的規定；疫情較嚴重的地區（如北部縣市），則延後開放。雖然一定有風險，但政府在疫情控制、民眾生計之間，必須摸索出一個平衡點，而不是一味的嚴厲。

治本之道還是得取得疫苗，盡早達到群體免疫，否則疫情反覆，對經濟的不利影響就會持續。蔡政府去年吹了一年的「超前部署」牛皮，竟讓台灣成為半途的失敗者，亡羊補牢之道，就是不要再預設立場，把所有國際認證的疫苗能進就進。

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