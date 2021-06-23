近來不少劇組被迫停工，本刊在疫情升級為三級警戒前夕，在台北市捕捉到郭書瑤頂著烈日變身OL搶拍新戲。變身OL的她，一會兒排隊買甜點，去年她和禾浩辰主演的偶像劇《未來媽媽》，講述「生育困擾」等議題，獲得許多女性觀眾的共鳴，不但討論度極高，至今重播仍屢屢進入收視排行榜。

三十歲的郭書瑤去年在劇中飾演「不孕科諮詢師」，戲外時常會在網路分享與不孕症諮詢師對談的心得，讓她了解到一個生命何其不易，很感恩緣分讓爸爸媽媽相遇，自己才能來到這個世界，「親愛的宇宙，謝謝你，我會更懂得珍惜。」看來相當入戲且收穫滿滿

郭書瑤與禾浩辰主演的《未來媽媽》，引起女性觀眾極大迴響，但曾有傳言兩人不合。（圖／三立提供）

《未來媽媽》的宣傳活動結束後，郭書瑤休息沒多久，就加入新劇組。此外，她還與國小同學一同自創服裝品牌，並親自擔任模特兒，找來老搭檔蔡凡熙一起拍攝形象照，再現螢幕情侶檔的風采。

日前郭書瑤開直播，與粉絲交流成立品牌的心得，「希望透過專業的團隊帶領，幫助像我一樣對穿搭總是感到很困擾的朋友們，在服裝上大家可以沒有框架，不設限地自由穿搭，成為自己心目中所嚮往的樣子。」她還直接對粉絲進行市調，例如「小可愛需不需要內搭胸墊」等問題，作為日後的參考。

疫情期間，郭書瑤除了賣力地宣傳自家品牌，也不忘分享最愛的跳舞和音樂。包括穿著小背心彈鋼琴，更是抱著烏克麗麗自彈自唱〈熱愛105度的你〉，並寫下「熱愛105度的你，來彈（談）練（戀）琴（情）吧！」影片中身穿粉色細肩帶低胸背心的她，傲人上圍呼之欲出，創下近四十萬人次的觀賞紀錄。

近期停工的郭書瑤在家勤練樂器，穿著性感彈奏烏克麗麗的影片吸引眾多網友搶看。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

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