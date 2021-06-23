哺乳中的母親若接種疫苗，會對嬰兒造成影響嗎？雲林虎尾一名30歲媽媽，21日打完疫苗後返家，餵食2個月大的女兒喝母乳，不料22日凌晨發現女嬰無生命跡象，緊急送醫仍不治。法醫高大成認為，依疫苗特性分析，女嬰死因與母親打疫苗無關。

這名媽媽表示，女兒出生後一直都很健康，該接種的預防針也都有打，喝完奶並無任何不適，沒想到半夜起來看，女嬰已無呼吸心跳且嘴角滲血。消息傳出後引起新手媽媽們恐慌，擔心若去打疫苗，是不是會對正在喝母乳的小孩有風險。

高大成指出，疫苗確實會透過母乳餵食給小孩，但2個月大的嬰兒免疫系統未成熟，就算打疫苗也不會有不良反應，更何況AZ屬棘蛋白疫苗，是一種死掉的病毒，不具攻擊能力，不至於釀成體內傷害。

由於該名女嬰被發現時，嘴角除了滲血還有一坨奶泡，高大成研判她死亡已逾3小時，胃壁遭腐蝕後，血液和奶逆流滲出嘴巴，不排除因溢奶窒息，透過解剖可釐清死因。