柯文哲新戰術！若難防疫就優先打疫苗 街友、批發市場都在列

北農群聚擴大，台北市長柯文哲喊接觸者全打疫苗。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提出4點質疑，首先沒有醫學證實替接觸者打疫苗就能圍堵疫情，且美國CDC也不建議用此方式來處理。此外，每個人都應可以自由選擇是否要打疫苗，如果有人不打北市府該怎麼處理？且爆發群聚就全面接種，是否等於是另類的特權疫苗？且若北市開先例這樣處理，未來其他縣市爆群聚也該比照辦理嗎？

謝宗學昨在臉書發文表示，美國疾病管制與預防中心（CDC）不建議新冠肺炎疫苗用在處理疫情爆發或接觸已知感染者的預防，理由是新冠肺炎的平均潛伏期是4至5天，單劑疫苗無法在潛伏期內產生適當的免疫反應，因此接觸者無法有效預防被感染。

謝宗學指出，如今北市府想讓北農4000名相關員工接種疫苗，圍堵疫情擴大，可能會出現4個問題。首先，替接觸者打疫苗圍堵疫情這件事情，並沒有實證醫學前例可循，而且最具權威的美國CDC目前也不建議採取此種作法，等於是一種大型人體試驗？

謝宗學說，北市府的決策是強制員工接種疫苗嗎？因為員工應該有不接種的權利，若員工真的選擇不打，那又該如何處理是問題。再者，如果爆發群聚事件就全面接種疫苗，就代表著目前規劃的疫苗接種順位將失去意義，這樣是否會形成另類的「特權疫苗」接種呢？

謝宗學也說，如果北市府這次因為北農群聚事件而開此先例，那麼在未來其他縣市若不幸發生任何群聚感染事件，是不是都要比照這樣的方式辦理？

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貼文引起網友熱議，「這陣子真的有點荒腔走板」、「做沒有科學根據的決定，跟丟銅板做決定一樣」、「原來這是要實演操作一場大實驗，樣本數應該夠了，但那些人願意嗎？」不過也有網友持不同意見認為，北市府的方法不錯，如果不打會更慘。