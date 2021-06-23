美國總統拜登期望在7月4日美國國慶時達到7成成年人接種COVID-19疫苗的目標確定落空，最新目標是設定27歲以上美國民眾至少接種一劑的比例達到70%，並鼓勵年輕人接種。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）今天在防疫記者會上表示，目前超過70%的30歲以上美國民眾已經接種至少一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

他預計，7月4日之前，27歲以上美國民眾至少接種一劑疫苗的比率可望達到7成。但他坦言，在獨立紀念日前要讓所有成年人都接種至少一劑的目標無法達成，「還需要再多花幾週時間」。

齊安茲也特別點名18到26歲的年輕人，認為他們不受疫情影響，接種意願也不高，但隨著Delta變種病毒在全美、甚至全世界蔓延，年輕人接種疫苗的重要性更甚以往。他希望能在未來數週讓至少70%年輕人至少接種一劑疫苗。

此外，齊安茲表示，另一個目標是希望能在國慶時讓1.6億美國人完全接種疫苗。

他並表示，在努力讓更多美國人接種疫苗的同時，美國也專注於引領全球努力接種疫苗。齊安茲提到，上週美國向海外運送數百萬計疫苗給鄰國墨西哥與加拿大，以及台灣。

美國總統拜登（Joe Biden）上任後的一大防疫政策，即是期盼7月4日獨立紀念日前讓民眾對正常生活「有感」。為了慶祝生活逐步恢復正常，白宮將邀請1000 名第一線工作人員、軍人與家屬參與戶外派對，慶祝國慶。（編輯：周永捷）1100623