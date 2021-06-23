逸達(6576)收到Intas Pharmaceuticals(Intas)支付前列腺癌新劑型新藥Camcevi美國授權第二階段簽約金400萬美元，加計第一階段簽約金600萬美元，1000萬美元簽約金業已全額收足。逸達本月起將逐步認列第二階段簽約金為營收。

逸達在3月與Intas簽訂Camcevi(即FP-001六個月及三個月劑型)美國市場獨家授權經銷合約，包含1000萬美元簽約金在內總授權金額最高可達2億700萬美元。另有美國市場的銷售分成，Intas美國子公司Accord BioPharma，Inc.將負責Camcevi於美國市場銷售。Camcevi42毫克(即FP-00150毫克，六個月劑型)已於5月26日取得美國新藥藥證，Intas與逸達現正積極準備Camcevi美國上市相關事宜。

逸達生技目前開發產品主要包含，治療前列腺癌的新劑型新藥FP-001 六個月(CAMCEVITM 42毫克)及三個月劑型自2020年起於全球各市場陸續申請註冊;高選擇性MMP-12抑制劑、全新成分新藥FP-025目前正于荷蘭進行慢性氣喘二期臨床概念驗證，以及新冠病毒引起的急性呼吸窘迫症候群二期臨床試驗；ALDH2活化劑全新成分新藥FP-045將進入二期臨床試驗，用於治療罕見疾病範可尼貧血症(Fanconi Anemia)及心腎代謝疾病。